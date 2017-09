Les sports en bref

Agrandir

On retrouvait dans l'équipe, à l'avant, Henri Chateauneuf, Félix Lacerte, Malik Lafrance, Alexis Lemire, Benjamin St-Laurent, Justin Rivard, ainsi que, à l'arrière, Édouard Vincent, Alexis Doucet, Benjamin Drolet, Jean-Philippe Tremblay et Éliott Trudel. Les entraîneurs Patrick Lemire, Dominique Lacerte, Ian Trudel et Rémi Doucet ont mené la destinée de l'équipe. Absent de la photo: Dominic Rivard et Martin Lafrance.