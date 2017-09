L'objectif ultime d'Yves Bourque

Le patineur russe KIRILL KABANOV, qui a remporté la Coupe Memorial dans l'alignement des Cataractes de Shawinigan en 2012, se joindra à son ancien coéquipier PIERRE-OLIVIER MORIN (Lewiston et Shawinigan) et MARTIN LEFEBVRE dans la Ligue élite du Danemark avec les Pirates d'Aalborg. Kabanov a disputé quelques matchs dans la KHL la saison dernière.

L'occasion sera belle pour renouer avec quelques hockeyeurs, dont QUENTIN GARCIA, MATHIEU BOULIANNE, JÉRÉMY PLOURDE et TOMMY TREMBLAY, qui ont fait les grands soirs du hockey senior à Sainte-Anne avant le déménagement de l'équipe en Haute-Mauricie.

GUILLAUME BEAUDOIN, un ancien défenseur de l'Armada de Blainville-Boisbriand dans la LHJMQ, ne pourra enfiler l'uniforme des Patriotes de l'UQTR avant janvier 2018 à cause d'une opération au haut du corps qu'il a subie le 13 juillet chez un spécialiste en médecine sportive à Laval.

Ce week-end, sur le circuit Gilles-Villeneuve de l'île Notre-Dame à Montréal, FERNAND CARON entreprendra sa 11e participation d'affilée au plus grand rassemblement de patineurs à roues alignées au Canada.

Au Saint-Rémi, ANDRÉ BEAUDOIN, MICHEL GIROUX et ALEXANDRE LAHAIE se sont démarqués dans les allées 13, 3 et 17.

Au Godefroy, ANDRÉ BOUVET-MORRISSETTE des Éperviers de Sorel-Tracy et MICHAËL BOURNIVAL du Lightning de Tampa ont imprimé leur propre marque dans les allées 5 et 15.

L'ancien étudiant du programme Sport-études en tir à l'arc aux Estacades poursuit ses études au cégep de Trois-Rivières. Inutile de dire qu'OLIVIER MARCHAND, qui fait sa marque dans un sport de concentration et de précision, est une grande fierté pour ses parents, YVES MARCHAND et LYNE PARENT.

Il a également ajouté à sa fiche impressionnante le Championnat québécois intérieur au printemps dernier et il est grimpé sur la troisième marche du podium lors de l'Open qui se tenait tout récemment.

Verrette, qui s'est démarquée par ses nombreux coups sûrs, a aussi inculqué son enthousiasme et son encouragement constant au sein de l'équipe championne.

Sur la photo des champions, nous aperçevons LUC BOISVERT du club Ki-8-Eb faisant la présentation du trophée emblématique au capitaine Lelaidier, accompagné du professionnel YANNICK LAFOREST du club Islesmere et CLAUDE BERNIER. Absents lors de la photo, CHARLES-ANTOINE SINOTTE, brillant commentateur de football à TVA Sports, et CARL SOUCY, qui complétaient le groupe piloté par Lelaidier.

Chacun à leur façon, les membres du clan Lebeau font flèche de tout bois chez les Loups de Louiseville dans la LBSAM. Il s'agit de FERNAND LEBEAU (gérant de l'équipe championne en saison régulière) entouré de ses fils FRÉDÉRIC (voltigeur de centre et artilleur) et FRANCIS (arrêt-court et artilleur).