Le sport régional en bref

Agrandir

On retrouve sur la photo, dans la rangée du bas, Esteban Dessureault (préposé au bâton), Charles Antoine Yelle, Nicolas Sabourin, Antoine Tremblay, Yohann Dessureault, Mathis Jeanbrun-Morin et Raphael Picard. S'ajoutent, dans la rangée supérieure, Jean-Sébastien Dessureault (entraîneur adjoint), Normand Yelle (entraîneur adjoint), Édouard Grandmont, Samuel Dorion, Félix Beaudin, Vincent Fugère, Samuel Boudreau, Zachary Bolduc, Jaycob Lachance et Mike Lachance.

Courtoisie