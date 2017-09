 Baseball: plaidoyer pour une surface synthétique à Trois-Rivières 

Gagnon compare les installations de son sport à celui d'autres disciplines comme le soccer et le football et se dit qu'elles sont pas mal moins invitantes. Pourtant, le baseball a la cote en ville.

«Nous sommes une ville de baseball. Nous avons des champions provinciaux dans le moustique, le bantam, le midget AA. Notre midget AAA a été finaliste au dernier Provincial. Et nous avons l'une des deux équipes de baseball professionnel de la province. Il me semble qu'il y a des efforts qui devraient être consentis pour permettre à nos jeunes de mieux se développer. Si le soccer et le football disposent de cinq terrains synthétiques, on pourrait en avoir un, non?»

Le pilote des Estacades midget AAA sait qu'un tel équipement demande un investissement de plusieurs centaines de milliers de dollars.

«Mais justement, c'est un investissement. Québec a fait un projet de toute beauté avec un dôme. Des villes plus petites comme Varennes et Blainville ont aussi une surface synthétique. C'est notre tour.»

La base de l'argumentation de Gagnon tourne autour de l'utilisation accrue d'une telle surface.

«C'est compliqué, entretenir des terrains de baseball. Certains ont des contraintes particulières en plus, comme le parc Martin-Bergeron qui devient impraticable pendant 24 heures dès qu'il y a de la pluie. Avec une surface synthétique, on pourrait pratiquement jouer sous la pluie!

C'est configurable de plusieurs façons, alors tous les niveaux pourraient en profiter. En 2017, une ville de la taille de Trois-Rivières se doit d'avoir un tel équipement à mon avis», lance Gagnon, ajoutant que le parc Martin-Bergeron est le pire au Québec pour le midget AAA.

«Imagine, tout est en sable, c'est impossible de voler des buts sur ce terrain! Il n'y a pas de monticule d'exercice non plus, on doit se débrouiller avec les moyens du bord. À la limite, je dirais même que c'est un terrain où ce n'est pas sécuritaire pour nos enfants.»

Gagnon a entendu en coulisses qu'il y a un projet sur la table pour revamper les installations sportives dans le secteur Cap-de-la-Madeleine, qui inclurait l'aréna Jean-Guy-Talbot et le parc Martin-Bergeron. Il se réjouit si ce projet quitte la planche à dessin un jour, mais il n'a rien contre l'idée si un autre site était priorisé pour installer du synthétique.

«Ça prend un terrain synthétique, ça, c'est évident. Est-ce que la Ville prioriserait le Stade Stéréo Plus? Possible, beaucoup d'argent a déjà été investi là. Mais bon si c'est là, c'est correct, en autant que les jeunes aient accès à cette surface. C'est ce qui se passe du côté de Québec. Nos installations intérieures au Complexe sportif Alphonse-Desjardins sont formidables. C'est un peu illogique de voir que nos installations extérieures sont si désuètes.»