Baseball junior: les Aigles dans le siège du conducteur

(Trois-Rivières) Après avoir enlevé les honneurs de deux matchs hyper serrés en ouverture de demi-finale face aux Diamants de Québec, les Aigles avaient une chance en or de pousser leurs puissants rivaux au bord du précipice dimanche dans la Vieille Capitale. Les Diamants avaient évidemment d'autres plans et ils ont répliqué avec une superbe performance qui s'est soldée par une victoire sans appel de 9-1.

Dès leur premier tour au bâton, les Diamants, blanchis la veille par un Joey Toupin magistral, ont explosé pour trois points. Ils en ont ajouté deux autres en deuxième, évacuant rapidement tout suspense. «On affronte les champions en titre, on savait qu'ils allaient être affamés. Rien de ce qui s'est passé aujourd'hui nous a surpris, au contraire. Malheureusement, notre partant Christopher Saint-Pierre a connu une contre-performance. Ça peut arriver, notre confiance en lui est intacte et nous croyons qu'il va rebondir lorsqu'il retournera sur la butte», racontait le gérant des Aigles Jean-Philippe Lemay. «Malgré le pointage, on a encore vu de belles choses. Notre ligne du centre a, de nouveau, fait le travail en défensive. Nos jeunes ont aussi répondu à l'appel et nous avons pu impliquer tout notre monde. Il n'y a aucun gars ébranlé dans notre équipe.»

Les Aigles sortent du premier week-end d'activités de cette confrontation de carré d'as avec une avance de 2-1 même si deux des matchs ont été présentés à Québec. Comme scénario, il y a bien pire. «On s'attendait à une série serrée, longue. Les trois matchs sont à l'image de nos prévisions. Samedi, une victoire de 1-0 acquise en neuvième manche, ce fut l'un des beaux matchs que j'ai dirigés dans ma jeune carrière», confessait Lemay. «Nous avons maintenant quelques jours de congé pour recharger les piles, la série reprend vendredi. C'est important de bien utiliser ces jours-là, il y a encore du gros baseball qui nous attend.»