Opportunistes, les Patriotes

Après une première période partagée, l'opportunisme des locaux a séparé les deux clubs au cours des 40 dernières minutes de jeu. L'offensive a été bien répartie et Marc-Étienne Hubert saluait la performance de sa bande.

«On est content du camp à date. On voit des jeunes qui sont arrivés pas seulement dans le but de faire l'équipe, mais aussi dans le but de performer. On avait hâte de les voir dans un vrai match et on n'a pas été déçu, ce fut un copier/coller du début du camp», affirmait le pilote des Trifluviens, conscient que les Stingers avaient quand même laissé plusieurs gros canons à la maison.

«Il leur manquait huit vétérans, dont cinq attaquants du top 6. Mais ça n'enlève rien à la qualité de notre travail. On a vu beaucoup de belles choses.»

Gabriel Slight, Mathieu Lemay, Devan Saint-Hilaire, Olivier Caouette, Julien Gagné et Félix Plouffe ont touché la cible du côté des vainqueurs, qui ont à nouveau rendez-vous avec les Stingers à Concordia samedi après-midi.

Estacades: la défensive flanche

Point fort de l'équipe selon le pilote Frédéric Lavoie, la défensive des Estacades a flanché vendredi soir à Rivière-du-Loup.

La formation de hockey midget AAA trifluvienne menait 3-2 après 20 minutes, quand les Albatros ont mis sur pied une irrésistible poussée qui a relégué ses adversaires au rôle de figurant. Résultat, les Estacades ont encaissé une deuxième défaite en autant de sorties depuis le début de la saison.

Antoine McMahon, Jérémy Michaud, Alexis Lyonnais et Zachary Bellefeuille ont inscrit les buts des Trifluviens, dominés 32-28 dans la colonne des tirs au but.

Les Estacades seront de retour à domicile dimanche après-midi, sur le coup de 13 h 30, pour se mesurer à la formation de Saint-Hyacinthe.