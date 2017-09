Dans les coulisses du Pro-Am InterVal

Sept hockeyeurs des Estacades midget AAA, finalistes à la Coupe Jimmy-Ferrari de la saison dernière dans la LHMAAAQ, se sont taillé un poste avec une formation dans la LHJMQ. Il s'agit d'ALEX BEAUCAGE (Rouyn-Noranda), BENJAMIN DION et NATHAN CYR-TROTTIER (Val-d'Or), BENJAMIN THIBEAULT (Victoriaville), CÉDRIC DESRUISSEAUX (Drummondville), ALEX PLAMONDON et SIMON DUBOIS (Shawinigan) ainsi que MATHIEU BOISSONNEAULT (Blainville-Boisbriand)...

Saluons le retour de quatre vétérans au sein de l'équipe trifluvienne, soit le gardien de but WILLIAM GRIMARD (Rimouski), les défenseurs ANTHONY FERRON (Victoriaville) et JÉRÉMY MICHAUD (Baie-Comeau) ainsi que VINCENT SÉVIGNY (Victoriaville)... Le grand manitou FRÉDÉRIC LAVOIE pourra compter sur le même personnel hockey. À noter que l'entraîneur adjoint PASCAL LUNEAU et le physiothérapeute FRANÇOIS DÉSILETS entreprendront respectivement leur 11e et 22e saison...

Lors du match inaugural, GILLES BOUCHARD, le chef d'orchestre des Huskies de Rouyn-Noranda, a remémoré de bons souvenirs de sa décennie derrière le banc des locaux avec la directrice du programme Sport-études, LUCE MONGRAIN, et le conseiller pédagogique CARL DUFRESNE...

Prochain match local: dimanche (13 h 30) au CSAD contre les Gaulois Antoine-Girouard.

La bande à Fernand Lebeau fait mouche

Pour une quatrième année consécutive, les Loups de Louiseville (12 victoires, 2 défaites) du grand chef FERNAND LEBEAU sont les champions du calendrier régulier au baseball senior mauricien. Parmi les gros canons, mentionnons les frangins LEBEAU (FRÉDÉRIC et FRANCIS), STÉPHANE BOIVIN, FRANCIS MAILHOT, MARC-ANDRÉ PAILLÉ et le marchand de vitesse JONATHAN GAGNON...

Notons le bon boulot accompli par le fin stratège ROLAND BÉGIN comme adjoint du gérant Lebeau chez les Loups...

Les Estacades Strike Zone du Cap ont terminé au deuxième rang (11-3) avec comme grand leader STEVE WOLFE...

La formation des Mustangs de Sainte-Anne du gérant SÉBASTIEN ROMPRÉ suit au classement général, affichant un dossier de 9-5. GUILLAUME DAIGLE et PIERRE-PAUL TRUDEL ont été des meneurs...

Ce week-end, on repart le compteur à zéro puisque les onze équipes de la LBSAM entameront les séries éliminatoires au stade Alain-Lesage de Louiseville. Et la grande finale 2 de 3 aura lieu à la fin de septembre au même endroit. Il est bon des rappeler que les Estacades Strike Zone de Cap-de-la-Madeleine ont remporté la mise au cours des trois dernières années dans ce derby de fin de saison.

La LHJMQ au Centre Richard-Lebeau

Samedi, coach ANDRÉ ALIE lancera les hostilités du camp d'entraînement du Big Foot-Familiprix de Saint-Léonard-d'Aston. Dimanche (16 h), un match préparatoire dans la LHJMQ mettra à l'affiche les Voltigeurs de Drummondville qui seront les hôtes des Olympiques de Gatineau au Centre Richard-Lebeau. Soit dit en passant, la venue de ROBERT LEGAULT en tant que responsable des communications chez le Big Foot-Familiprix est un bon coup du directeur-général SAMUEL FORTIER.

Ils défieront les juniors

Dans le cadre d'un tournoi mixte, Golf Mauricie présentera son plus gros événement de la saison samedi, au club de golf Ki-8-Eb. Pour l'occasion, il y aura un défi junior sur l'allée 13 (une normale 3), alors que les participants seront confrontés aux talentueux MATHIS BEAULAC (Godefroy) et JEAN PHILIPPE PARR (Ki-8-Eb).

Un plan marketing étoffé

Ça bouge en coulisse dans le camp des Draveurs au sein de la LNAH! Le plan marketing fonctionne à merveille, les commandites affluent et la signature des joueurs va bon train. Le camp d'entraînement s'ouvrira aujourd'hui (samedi) sur la surface de jeu du Colisée aux couleurs multicolores.