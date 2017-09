 Cyclisme sur piste: Tristan Guillemette est champion québécois 

Guillemette s'est imposé lors de l'omnium de quatre épreuves en marquant 152 points, deux de plus de son plus proche poursuivant, Alexis Rochette. Ses victoires au 200 m et au 500 m lui ont permis d'obtenir ce titre pour une quatrième fois en carrière, dont une troisième année consécutive. Son temps de 1 min 10 s au contre-la-montre kilo a été le meilleur, toutes catégories confondues.

Il s'agit d'une belle fin de saison pour le Trifluvien qui, il y a deux semaines, avait pris part aux Championnats du monde sur piste en Italie. En compagnie de Gabriel Drapeau-Zgoralski, Chris Ernst et Michael Foley, ils ont réalisé un nouveau record canadien dans la catégorie avec un temps de 4 min 9,813 s.

Il n'y a pas que sur piste que la famille Guillemette a excellé dans les derniers jours. Le frère de Tristan, Mathias, a été sacré champion québécois sur route chez les cadets en remportant le cumulatif lors des championnats sur route espoirs qui avaient lieu à Thetford Mines.

Il n'a pas été le seul membre d'Équipe Vélo Mauricie à se hisser sur la plus haute marche du podium lors du même événement. Zakaël Lefebvre a remporté le titre au cumulatif des disciplines de route, jeux d'adresse et de critérium. Ce titre, obtenu chez les atomes, s'ajoute à celui de la série de la Coupe du Québec sur route, où il l'avait emporté au cumulatif plus tôt cette saison.