Zewski et GYM s'associent pour trois combats

(Trois-Rivières) Dix mois de flirt entre Mikaël Zewski et le Groupe Yvon Michel auront permis d'accoucher sur une entente garantissant trois combats au Trifluvien, qui a été officialisé vendredi matin. Ce pacte devant ramener Zewski (28-1, 21 k.-o.) bien en vue sur l'échiquier mondial de la boxe devrait en principe être converti en mariage à long terme, si le plan tracé par les deux parties tient la route.

«Je suis très heureux de cette entente. On avait d'autres offres aux États-Unis mais ma volonté, c'était de boxer ici, près de ma famille et de mes amis. C'est un contrat jusqu'en août 2018, alors ça va aller vite. Voilà la chance de montrer ce que je peux faire», lance le pugiliste de 28 ans.

«Mon prochain combat sera pour une ceinture. Puis, on me donnera l'opportunité d'affronter un gars connu, pour prouver que j'ai encore la flamme. À partir de là, le top 10 mondial sera à ma portée.»

Yvon Michel va plus loin, il évoque l'idée d'un titre mondial.

«Avec son image, son dynamisme et ses qualités athlétiques, on a tous les outils pour l'amener en championnat du monde. Le vrai plan, c'est que Mikaël termine sa carrière avec nous. Cette entente de trois combats, ça nous donne du temps pour tout mettre en place. Elle succède à un premier combat fait avec nous au début de l'été. Nous sommes sur la même longueur d'ondes avec son gérant Cameron Dunkin. On s'en va au même endroit.»