Un ménage se prépare chez les Aigles

(Trois-Rivières) La première saison complète de T.J. Stanton à la barre des Aigles n'a pas été à son goût. Pour une deuxième année, l'équipe a terminé au fond du classement de la Ligue Can-Am, ratant du même coup les séries éliminatoires. Un ménage plus que nécessaire se prépare dans le vestiaire du Stade Stéréo Plus.

Au fil de la saison, les Oiseaux ont éprouvé de nombreux problèmes. Un soir, c'était l'offensive qui faisait défaut, le lendemain, la défensive, et très souvent, les lanceurs qui ne livraient pas la marchandise. Mais s'il y a eu une constante pour expliquer les déboires de l'équipe, c'est l'absence de leadership sur et hors du terrain. Stanton n'hésite pas à dire que sa troupe aurait eu besoin d'une colonne vertébrale.

«Peu importe ton projet dans la vie, il y a toujours 10 % du groupe qui sera des alphas, des meneurs. Il va y avoir 80 % qui seront des moutons, prêts à suivre le groupe. Et finalement, le dernier 10 %, ce sont les cancers. Je ne pense pas qu'on avait un gros problème de cancers, mais il nous manquait les alphas. J'ai vu trop de joueurs venir se plaindre à propos d'un autre joueur. Pourquoi ne vas-tu pas lui dire en pleine face? J'haïs les excuses, et si nous sommes en mesure de trouver deux ou trois alphas, les joueurs qui utilisent des excuses ne le feront peut-être plus.»

L'un des moments les plus flagrants du manque de leadership chez les Aigles s'est produit le 19 août, quand Ethan Elias, qui affrontait son ancienne équipe, les Boulders de Rockland, a atteint le frappeur Mike Montville. Une engueulade s'en est suivie et le banc des Boulders s'est vidé. Chez les Trifluviens, personne n'est venu appuyer le lanceur, laissé seul à lui-même.

«On a besoin de joueurs qui sont solides, qui sont prêts à jouer du baseball de la manière dont je veux qu'il soit joué. Je me fous des statistiques. J'ai beaucoup appris cet été à ma première saison complète comme gérant. Mais ce que j'ai toujours eu comme qualité, c'est d'évaluer la personnalité d'un gars. Durant ma carrière de joueur, j'ai joué pour gagner un championnat presque toutes les années. Je sais qui est un gagnant et qui ne l'est pas. Si je fais des changements avec des joueurs qui sont des favoris de la foule, je vais comprendre que les partisans seront fâchés. Mais on ne gagne pas. Si tu ouvres le frigidaire, que tu sens le lait et qu'il est périmé, tu ne le remets pas dans le frigidaire en te disant que l'an prochain, il va sentir meilleur.»

Stanton s'apprête donc à modifier son noyau de joueurs afin de créer une équipe qui se serre les coudes sur le terrain. Bien qu'il n'identifie aucun joueur pour l'instant, il ne faudrait pas être surpris que de gros noms écopent.

«On a de bons morceaux, mais on doit s'améliorer à certains endroits. Il y a des gars qui vont être surpris, mais c'est ça le baseball indépendant. Il n'y a pas de contrat à vie. Moi-même, je n'en ai pas un. Ce ne sera pas un gros ménage, mais il devra être stratégique.»