La 30e édition du Pro-Am Interval a lieu jeudi

C'est à l'âge de quatre ans que son papi Julien lui a appris comment tenir un bâton de golf. Il a remporté son premier tournoi alors qu'il était âgé de six ans. Lors d'une récente rencontre au Kanipco, il a fait mouche devant plus de 80 jeunes adeptes.

Le brillant coureur automobile MARC-ANTOINE CAMIRAND a pavé la voie à ses partenaires de jeu JEAN-MARC DESMEULES de Saguenay et PIERRE GENEST, un de ses plus fidèles supporteurs trifluviens, par des coups fumants lors d'une ronde de golf disputée au club Louiseville.

Le quinquagénaire FRANCIS LAHAYE (premier but) retrouve son coeur de gamin lorsqu'il saute sur le terrain aux côtés de ses fils SIMON (lanceur) et JUSTIN (receveur) au sein de l'équipe de balle le Wolfpack du gérant JIMMY MANN dans le circuit trifluvien Manhattan.

DU MOULIN

René Parent (classe AA et senior), Réal Laroche (A), Claude Landry (BB) et John Beggs (B) ...Céline Renaud (AA), Josée Crépin (BB) et Michèle Métivier (B).

GODEFROY

Sébastien Levasseur (classe AA), Yves St-Laurent (A), Yves Proulx (BB), Guy Rousseau (B), Julien Guillemette (CC) et Roland Fontaine (C) ...Marie-Josée Rousseau (AA), Marjolaine Knight (A), Diane Drapeau (BB), Dominique Grandmont (B), Lina Verville (CC) et Louise McKenzie (C) ...Chez les juniors, Mathis Beaulac et Félix-Antoine Levasseur.

GRAND-MÈRE

Michel Bourassa (classe AA), Jean Desserres (A) et Bob Vallières (BB).

KI-8-EB

Sylvain Baril (classe AA), Serge Lavergne (A), Daniel Martin (BB), Renaud Tremblay (B) ...Chantale Bellavance (AA), Ann Brabin (A) et Hélène Lacombe (BB).

LE MÉMORIAL

André Massicotte (classe AA), Pierre-Luc Allaire (A) et Serge Milette (BB).

LOUISEVILLE

Éric Bérard (classe AA), Alain Bergeron (A), Heinz Grogg (BB), Étienne Brodeur (B) et Jacques Guertin (CC) ...Isabelle Geoffroy (AA), Nicole Gélinas (A), Michelle Beaudry (BB), Nicole Lessard (B) et Cécile Tardif (CC).

MÉTABÉROUTIN

Denis Longpré (classe A), Renaud Beaudry (BB), Pierre Giroux (B), Jacques Girard (CC) et Laurent Raynault (C) ...Sylvie Bergeron (AA), Sylvie Montplaisir (A), Nicole Paquette et Françoise Giroux (BB), Claudine Plourde (B), Lauraine Meunier (CC) et Marcelle Girard (C).

SAINTE-FLORE

Félix Gélinas (classe AA), Réjean Gélinas (A), Claude Dionne (BB), Jean-François Lavigne (B) et Marcel Boucher (C) ...Johanne Blais (AA), Sylvie Dontigny (A), Pierrette Ricard (BB), Lucie Dumont (B) et France Beaulieu (CC).

SAINT-RÉMI

André Beaudoin (classe (A), Gilles Bouchard (BB), Serge Mongrain (B) et Martin Périgny (C) ...Francine Soucy (A) et Micheline Bertrand (C).