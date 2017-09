Football: stabilité et maturité chez les Diablos

Alors que les Rouges se préparent à aller livrer bataille aux Condors en Beauce samedi, Dussault se dit bien en avance par rapport à 2016. En effet, puisqu'à pareille date l'an dernier, il était encore à apprendre à connaître son équipe, autant dans le vestiaire que dans la salle des entraîneurs.

«Nos bases sont beaucoup plus stables. De se connaître davantage, ça va rendre les choses beaucoup plus claires. À pareille date, je perdais mon coordonnateur à l'attaque et mon coordonnateur défensif ne l'avait jamais été. Il en sera maintenant à sa deuxième année et nous avons ajouté des entraîneurs, pour un total de 12.»

Les Trifluviens ont subi de lourdes pertes au terme de la dernière saison, dont le quart William Frost, le secondeur Louis-Félix Lépine et le joueur de ligne défensive Cédric Migneault. Au total seulement 11 athlètes ont gradué, ce qui signifie que 39 seront de retour, soit 20 de plus que l'an dernier.

«On a perdu trois joueurs partants sur notre ligne défensive, donc on y sera jeune, mais extrêmement athlétique avec un gabarit différent. Ce sera intéressant pour notre défensive. Ce n'est jamais facile de perdre des joueurs, mais la relève est extrêmement intéressante. Ce ne sera pas un facteur qui va nous affaiblir», analyse Dussault.

Ce dernier a aussi pu procéder à son premier recrutement à titre d'entraîneur-chef, ce qu'il n'avait pu faire en 2016 puisqu'il était entré en poste en février. Si attirer les meilleurs joueurs de la région a pu faire défaut pendant plusieurs années pour les Diablos, Dussault se permet de célébrer.

«Je m'étais fait une liste d'un top 3 dans la région. On a recruté deux joueurs sur les trois. On aurait pu avoir le troisième aussi, mais il nous a échappé pour des circonstances qui étaient hors de notre contrôle, parce qu'on n'offrait pas son programme d'études. On va avoir beaucoup de talent régional et ce sera intéressant sur le terrain.»

Les deux grosses prises des Rouges sont Charles Cossette, qui évoluait au poste de quart chez le Vert et Or du Séminaire St-Joseph, ainsi que Félix Simoneau, meilleur plaqueur en division 1 au Québec l'année dernière avec les Estacades.

Avec une équipe mature et des recrues qui pourraient rapidement voir beaucoup d'action, on est optimiste chez les Diablos, dont la dernière saison gagnante remonte à il y a 10 ans, en 2007.

«On buche fort pour que le programme revienne à ce qu'il était. Pour moi, les Diablos, c'est la plus belle tradition du football au Québec. Le programme fête ses 50 ans l'an prochain, ce qui en fait la plus vieille institution francophone au Québec. Les gens semblent l'avoir oublié et il faut démontrer la qualité de football qu'on peut offrir.»

Ne comptez toutefois pas sur Dussault pour se lancer dans le jeu des prédictions quant au classement de son équipe en fin de saison. Rarement le pilote aura-t-il été aussi politicien!

«L'objectif, c'est toujours le même, celui de s'améliorer année après année, match par match. Celui de samedi est donc le plus important de l'année. On est plus mature que l'an passé, dans tous les sens du mot. On ne vise pas une fiche en particulier, ce que je veux, c'est de l'amélioration chaque fois qu'on se présente sur le terrain. Si ce n'est pas le cas, je vais prendre le blâme.»

Il faudra patienter jusqu'au 16 septembre pour voir les Diablos à domicile, face aux Volontaires de Sherbrooke.