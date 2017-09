Rocket de Laval: plus de 3000 billets de saison écoulés

Les journalistes découvraient l'aréna qui hébergera sous peu le club-école du Canadien de Montréal dans la Ligue américaine de hockey, déménagé de St. John's, où l'équipe s'appelait les IceCaps.

«C'est un environnement de première classe, a confié le directeur général du Rocket, Larry Carrière. Ce sera une grande source de fierté pour les joueurs, les entraîneurs et l'organisation. Les partisans vont adorer l'endroit. C'est un peu un centre communautaire géant. Laval a une très grande population et les gens sont passionnés de hockey. C'est un ajout fabuleux à la communauté.»

En termes de proximité avec le Canadien, c'est le jour et la nuit entre la Rive-Nord et Terre-Neuve.

«C'est formidable et ça va amener encore plus de compétition positive pour tout le monde, a dit Carrière. Si vous devez rencontrer quelqu'un, il n'est qu'à 28 minutes en métro. Je me rappelle quand je travaillais pour les Sabres de Buffalo, le club-école est à Rochester, à seulement 80 km. Et là, c'est encore bien plus près (environ 20 km entre le Centre Bell et la Place Bell). Ce sera très pratique pour les rappels.»

Située à quelques pas de la station de métro Montmorency, la Place Bell pourra accueillir 10 000 personnes, dont 7500 places dans la section la plus près de la patinoire. Le public pourra notamment constater un dégagement très intéressant au niveau des jambes.

L'édifice a deux glaces communautaires, dont l'une est ceinturée de 2500 sièges. On pourra y accueillir des compétitions de patinage de vitesse et de patinage artistique.

L'engouement pour le Rocket est déjà au rendez-vous, avec plus de 3000 billets de saison vendus.

«Nous sommes extrêmement satisfaits, a dit le président de l'Amphithéâtre de la Place Bell, Vincent Lucier. Nous sommes déjà dans le top 10 de la LAH à ce niveau. C'est très encourageant, d'autant plus que les gens n'ont pas encore vu l'aréna (de l'intérieur).»

Les billets pour tel ou tel match seront mis en vente lundi, à midi. Les visiteurs aux portes ouvertes vendredi et samedi pourront s'en procurer en priorité. Au menu: visite guidée de l'amphithéâtre, activités extérieures, musique, nourriture et animation, sans oublier la présence de la sympathique mascotte de l'équipe, Cosmo.

Une trentaine de personnes y travaillent à temps plein au quotidien. Les jours de matches, environ 250 personnes de plus vont s'y affairer, en incluant les employés à temps partiel.

Lucier emménagera dans son bureau la semaine prochaine. Globalement, bien des choses restent à peaufiner dans les prochaines semaines.

«Il y a beaucoup de détails à régler et de travail à faire, a dit Lucier. Il faut entre autres former les employés à temps partiel, les familiariser avec leur nouvel environnement. Déménager dans un nouveau building, c'est une série de petites choses.

Tout est sur les rails et ça va bien. Les ressources et le savoir d'evenko et du Canadien nous aident beaucoup. Avec le Centre Bell, le Corona, le Métropolis (parmi d'autres), on a de l'expérience dans la gestion d'amphithéâtre. Plein de gens mettent la main à la pâte.»