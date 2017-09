 Football scolaire: les Estacades visent les séries éliminatoires 

(Trois-Rivières) La tâche ne sera pas facile pour les Estacades juvéniles cette saison. Misant sur une équipe jeune, la formation trifluvienne devra s'accrocher dans le but de participer aux éliminatoires de la division 1 du Réseau du sport étudiant du Québec. C'est toutefois le faible nombre de joueurs au sein de l'organisation qui fera le plus mal à l'équipe.

En effet, seulement 40 adolescents porteront les couleurs bleu et blanc vendredi alors que les Estacades seront en visite à Sherbrooke pour affronter l'école Le Triolet. Pour l'entraîneur Pierre De Jean, la clé pour obtenir du succès en 2017 sera de rester en santé.

«Nous avons seulement 40 joueurs et nous allons affronter des équipes qui en ont 50, parfois jusqu'à 70. On ne peut pas se permettre d'avoir trop de blessures. D'ailleurs, lorsque la durée des quarts a été changée, pour les faire passer de 15 à 12 minutes, ça nous a beaucoup aidés. À une époque, nous avions 50 joueurs, mais l'an dernier, c'était 41. On parle des recrues de secondaire 4, mais c'est en sixième année primaire que le recrutement se fait. Je dirais que dans les dernières années, il y a eu un manque de ce côté», explique le pilote de l'équipe, qui cible aussi le scandale des commotions cérébrales comme cause secondaire de la baisse d'athlète au sein des Estacades.

Même s'ils ne seront pas nombreux, les Estacades devraient compter sur quelques bons morceaux qui pourraient leur permettre d'améliorer leur fiche de deux victoires et six défaites de l'an dernier. Les lignes offensive et défensive devraient livrer la marchandise.

«Nous avons Alexandre Letendre qui est un joueur de ligne offensive. Il a un bon gabarit et est talentueux. Plusieurs équipes collégiales veulent le recruter. Nous avons aussi Nicolas Martin sur la ligne défensive. Je crois que nous serons forts des deux côtés avec du poids.»

Afin de participer aux éliminatoires, les Estacades devront terminer parmi les sept meilleures formations du circuit.

«Une fois en éliminatoires, tout est possible, lance De Jean. Je crois que nos joueurs de deuxième année forment un bon noyau, et plusieurs sont en Sports-études, ce qui amène beaucoup d'expérience au niveau physique et stratégique.»

Le match d'ouverture locale des Estacades se déroulera le 8 septembre face à l'école secondaire Roger-Comtois.