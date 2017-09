Football scolaire: une saison émotive pour les Gothics

La semaine dernière, alors que les Gothics s'apprêtaient à disputer leur premier match face au Collège Saint-Bernard, l'équipe a appris que leur ancien entraîneur Luc Thiffeault était décédé à l'âge de 50 ans. Le personnel de la formation était sous le choc, et les joueurs aussi, puisque le fils de Thiffeault est un jeune footballeur avec les Gothics.

«On était tous sous le choc, souligne Thompson. Il a dirigé à plusieurs niveaux avec nous. Il avait aussi fondé le programme à Chavigny. On tente d'encadrer le mieux son garçon. Il est revenu au jeu cette semaine, on était bien content de le voir même si ce n'est pas facile.»

En plus d'avoir laissé sa marque dans le football régional, à tous les niveaux, Thiffeault avait remporté la coupe Vanier avec les Redmen de McGill en 1987.

Portés par le souvenir de leur ancien entraîneur, les Gothics ont aisément disposé du Collège Saint-Bernard 28-0. Thompson estime que même si l'équipe évolue en deuxième division, la ligue de la Montérégie pourrait rivaliser avec du calibre division 1B.

«Le calibre est très fort et je pense qu'on va pouvoir rivaliser. On a joué des matchs hors-concours contre les Estacades et le Séminaire et nous n'avons pas mal paru. À mon avis, on peut terminer par les deux à trois premières positions. On a 40 jeunes avec nous, on a des équipes benjamin et cadet. Ça va bien, le football, chez nous!»

Les Gothics croiseront le fer avec les Patriotes de l'école secondaire St-Joseph vendredi.

Trois équipes dans la ligue régionale

Il n'y a pas qu'à Trois-Rivières que du football juvénile se jouera cet automne. La ligue mauricienne de niveau 2B lancera ses activités les 15 septembre avec un calendrier de quatre matchs pour les trois écoles qui en feront partie, soit Champagnat à La Tuque, la Riveraine sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent ainsi que le regroupement Val-Mauricie-des Chutes à Shawinigan. Les Vikings de Champagnat avaient remporté le titre la saison dernière.