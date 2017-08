Tribal Fest: mariage entre ville et nature

Inspiré des Natural Games qui ont lieu à Millau, en France, ce festival offrira l'opportunité aux gens de découvrir et pratiquer des sports peu familiers en plein coeur de la ville. Trois disciplines phares seront proposées, soit le bmx, le paddle bord ainsi que la waterline et le slackline.

Des modules seront installés le long de la promenade où des démonstrations de BMX auront lieu tout au long de la journée par des athlètes de la région. Le parc de planche à roulettes aménagé sur place sera aussi disponible pour les gens qui voudront tenter l'expérience.

«Nous voulons faire découvrir cette discipline aux jeunes et démontrer aux parents que ce n'est pas un sport de casse-cou lorsqu'on le pratique adéquatement. Ce qui explique que cette discipline est moins populaire, c'est le manque d'infrastructures dans les parcs. Avec les installations que nous aurons lors du Tribal Fest, ça rendra les choses encore plus agréables pour les festivaliers», croit Denis Bédard, responsable du volet BMX.

Les personnes présentes pourront aussi voir à l'oeuvre les membres de l'équipe professionnelle Krusher qui enchaîneront sauts et acrobaties durant leurs deux spectacles en après-midi.

Installée au quai de la place des Canotiers, la station du paddle board permettra à ceux qui le voudront bien de tenter leur chance pour deux activités, une individuelle et l'autre en équipe de cinq. Les participants accompagneront les instructeurs certifiés sur la rivière à bord des planches géantes, pour quelques courses amicales. Les experts donneront aussi quelques trucs et conseils aux néophytes afin de leur faciliter la pratique de ce sport. «Il y a eu quelques beaux événements au Québec cet été en paddle board, un bel engouement ressort autour de cette discipline. J'espère qu'avec cette journée, nous saurons en charmer quelques-uns», affirme Joanie Trudel de chez Do Sport, une entreprise de paddle bord de Trois-Rivières.

Finalement, la walkline et la waterline permettra aux gens de se tenir en équilibre sur une corde et à marcher sur celle-ci tels les funambules et les acrobates. Les festivaliers pourront tenter le coup en compagnie des professionnels au parc des Vétérans. Les athlètes se donneront par la suite en spectacle sur le Saint-Maurice et tenteront de se rendre au rocher sans tomber dans l'eau.

Un endroit idéal

Pour les organisateurs, il n'y a pas meilleur endroit pour la tenue de cette première édition du Tribal Fest. Selon eux, le site a quelque chose que peu de villes au Québec peuvent offrir.

«Elles sont plutôt rares les villes où une rivière traverse le centre-ville. Ça nous donne donc la chance de marier l'aspect urbain à la nature, c'est pourquoi on voulait organiser cet événement. De plus, les microbrasseries et les restaurants de la promenade seront à la disposition des visiteurs durant la journée. On espère que les curieux se déplaceront en grand nombre», estime Andréanne Boisvert de Tourisme Shawinigan, qui présente la première édition du Tribal Fest.