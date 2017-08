Soirée pénible au bâton pour les Aigles

Avec la date limite des transactions qui est maintenant passée, les différentes formations du circuit Wolff ont droit à un joueur de plus au sein de leur effectif jusqu'à la fin de l'année. Les Aigles ont donc procédé à la signature du lanceur Jean-François Dionne. Il s'agira d'un deuxième séjour pour le Trifluvien avec l'équipe, lui qui avait lancé 12 manches dans l'uniforme des Oiseaux en juillet, avant d'être libéré quelques jours plus tard. Dionne a affiché une moyenne de points mérités de 6,75 au cours de cette séquence, en plus de montrer un ratio six retraits au bâton contre un but sur balles.

«Alexander va rencontrer le médecin de l'équipe dans les prochains jours. On espère pour lui et aussi pour nous qu'il sera en mesure de revenir au jeu bientôt», affirmait le gérant.

La date limite des transactions dans le baseball indépendant est maintenant du passé et les Aigles ont bougé vendredi. Ils ont envoyé leur releveur numéro un Kyle Hansen aux Jackals du New Jersey en retour de Taylor Brennan et d'un joueur à être nommé plus tard.

Avec une fiche de trois victoires et aucune défaite, en plus de six sauvetages et d'une moyenne de points mérités de 1,55, Hansen a attiré l'attention de plusieurs équipes, mais c'est finalement l'offre des Jackals qui a été retenue par T.J. Stanton. «C'est un bon échange pour nous et pour les Jackals selon notre situation respective. On obtient un bon bâton dès maintenant et nous obtenons quelque chose de bon pour le futur», souligne Stanton, qui connaît l'identité de l'athlète qui complétera le marché lors de la prochaine saison morte.

Brennan, qui peut évoluer aux trois coussins. En 305 présences au bâton cette saison, il a une moyenne de ,272 en plus d'avoir produit 48 points, volé 11 buts et avoir ajouté 8 circuits.

Avec la collaboration de Nicolas Ducharme