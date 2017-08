Mondiaux de canoë-kayak: Laurence Vincent-Lapointe en finale

Plusieurs athlètes de la région ont atteint les finales et demi-finales des épreuves des Championnats du monde de canoë-kayak de vitesse qui se déroulent à Racice, en République tchèque, depuis mercredi.

La Trifluvienne Laurence Vincent-Lapointe et l'Ontarienne Katie Vincent ont été les plus rapides de leur vague au C2 500 m jeudi et se sont qualifiées directement pour la finale de la compétition qui aura lieu samedi.

Vendredi, Vincent-Lapointe était de retour sur l'eau pour le début de l'épreuve de C1 200 m. Elle a de nouveau dominé sa vague et a obtenu directement sa place en ronde ultime.

Pierre-Luc Poulin, de Lac-Beauport, et Ryan Cochrane, de Windsor, ont aussi atteint la finale au K2 200 m masculin en passant par les demi-finales.

Au K4 500 m, Maxence Beauchesne, de la cité de Laviolette, Pierre-Luc Poulin, Ryan Cochrane et Marshall Hughes se sont faufilés au troisième rang de leur vague de qualifications et ont décroché leur place en demi-finales.

La représentante du Club de canoe-kayak de Trois-Rivières Andréanne Langlois a aussi atteint les demi-finales des deux épreuves auxquelles elle est inscrite, soit le K2 500 m (avec Michelle Russell) et le K1 200 m.

Lisa Bissonnette, Nathalie Davidson, Alanna Bray-Lougheed et Courtney Stott se sont classées en sixième place de leur vague de K4 500 m et seront des demi-finales samedi.