Dekhockey: place à la Coupe Burrows

C'est un véritable marathon qui se déroulera sur les surfaces de Dekhockey Trois-Rivières durant les trois jours de compétition, puisque 345 équipes sont inscrites à cet événement. Près de 900 matchs se déploieront au cours du week-end jour et nuit. Les hostilités ont été lancées vendredi soir et se termineront dimanche à 19 h. En plus des meilleurs clubs de la province, des formations de l'Ontario et des États-Unis ont fait le voyage pour être de la partie.

Pour ce grand rendez-vous, 12 surfaces seront utilisées. En plus des quatre surfaces intérieures du Complexe sportif Alphonse-Desjardins et de celles se situant sur le site du parc Martin-Bergeron, quatre nouveaux terrains ont été aménagés par les organisateurs pour diminuer le temps d'attente des participants.

«Les installations sont vraiment de première qualité, les joueurs ne verront même pas la différence comparativement aux autres surfaces. Nous allons vraiment pouvoir optimiser l'expérience grâce à cela», assure le président de la Coupe Burrows, Simon Leblanc.

La tête d'affiche de cette compétition d'envergure, Alex Burrows, sera présente lors de la journée de samedi afin de prendre des photos avec les amateurs et prendre part aux activités. Il y aura d'ailleurs un concours d'habiletés au menu et les gagnants de chaque épreuve pourront se mériter différents prix. Quelques boutiques seront aménagées pour accommoder les joueurs, une cantine sera sur place ainsi que des jeux pour amuser les tout-petits.

Durant cet énorme tournoi, plus de 80 000$ seront remis en bourses et prix. Les gagnants et les finalistes de chaque catégorie ne repartiront pas les mains vides, car une somme d'argent leur sera remise. Les vainqueurs de la classe ouverte se mériteront la coquette somme de 10 000$ pour leur victoire, tandis que les finalistes devront se contenter de 2500$.

Un événement payant

La venue de la Coupe Burrows en sol trifluvien se veut très profitable pour la ville de Trois-Rivières, puisque les hôtels, les restaurants et les bars seront certainement bondés au cours de ces trois jours. Leblanc ne se gêne pas pour dire que la Coupe Burrows est le deuxième plus gros événement sportif en Mauricie, après le Grand Prix de Trois-Rivières.

«Trois-Rivières est vraiment une place de choix pour le dek hockey. Il y règne toujours une ambiance incroyable durant la fin de semaine, ce n'est pas pour rien que l'on voulait ajouter quatre surfaces. Les gens auront droit à tout un spectacle».