Rencontre mémorable

(Trois-Rivières) CHRONIQUE / FRANÇOIS HOUDE, éducateur physique pour la Commission scolaire du Chemin-du-Roy à la retraite et chargé de cours en athlétisme à l'UQTR, est de retour à la maison après avoir assisté aux 16es Championnats mondiaux d'athlétisme, du 4 au 12 août, à Londres. Il gardera un grand souvenir de sa rencontre avec le grand USAIN BOLT à l'hôtel où il logeait. «Bolt est le plus grand athlète de tous les temps par sa participation aux Jeux olympiques de Pékin, Londres et Rio, neuf médailles d'or aux 100 et 200 mètres, 4 x 100 mètres relais, avec en plus les trois records du monde. Lors de sa rentrée au stade, 80 000 personnes l'ont acclamé durant plusieurs minutes», de rappeler Houde, un grand passionné d'athlétisme.

Précision: Feu JEAN-CLAUDE CROTEAU, dont il a été question dans la chronique de mercredi, a occupé le fauteuil de maire de Montmagny pendant trois mandats, soit de 1993 à 2005.

***

Aux dernières nouvelles, l'arrière trifluvien GABRIEL VILLENEUVE tirait les marrons du feu au camp d'entraînement des Remparts de Québec du grand manitou PHILIPPE BOUCHER.

***

La prochaine sortie du champion poids lourd SIMON KEAN sur un ring mauricien aurait lieu à Trois-Rivières en octobre prochain.

***

FRANÇOISE GIROUX, LUCIE BELLEMARE, MARIE GIRARD, DENISE LAFONTAINE et FRANCE POLIQUIN se complètent à merveille comme préposées au départ des clubs Métabéroutin et Kanipco. Accordons également une étoile à CLAIRE POLIQUIN, la dame aux doigts de fée et grande spécialiste pour enjoliver le parcours dans les jardins de CLÉMENT LADOUCEUR.

***

L'équipe du capitaine FRANÇOIS ALAIN (classe masculine) ainsi que celle de STEVE CHAMPAGNE (classe mixte) ont raflé les honneurs de la Classique de balle donnée du Climatisation Cloutier. FABIEN DUBÉ, MICHEL AUBRY et ANNIE BOISVERT étaient à la tête de l'organisation.

***

Tout comme plusieurs, j'ai «capoté» en suivant le parcours de la vedette montante DENIS SHAPOVALOV à la Coupe Rogers, au stade Uniprix. Le jeune homme de 18 ans, doté d'un potentiel hors du commun, n'a pas fini d'épater la galerie. On en redemande, Shapo!

***

Les filles de PATRICK LALIME, soit ÉVANGÉLINE, ROSE MARY et LILLY ANNA, se défendent bien sur un court de tennis, au dire de leur entraîneur CHARLES LORANGER.

***

Constant comme une horloge suisse, l'ex-politicien et homme d'affaires MICHEL VEILLETTE ne cesse de s'affirmer chez les super seniors du club Du Moulin.

***

Ses nombreux amis se joignent à moi pour souhaiter un prompt rétablissement au légendaire VIC CROTEAU qui a subi une délicate opération dernièrement.

***

Le golfeur qui sommeille en moi n'est plus que l'ombre de lui-même. Serait-ce une question de concentration ou d'âge?

De Raymond Côté à Carole Genest

Le comité du club de golf Sainte-Flore, présidé par RAYMOND CÔTÉ, ayant comme partenaires JOHANNE BLAIS, ANDRÉ PELLETIER, CLAUDE AURAY, MARCEL BIRON et JEAN-FRANÇOIS MORAND, offre de nombreuses activités, et ce, au grand plaisir des membres. Chez les dames, la présidente LUCIE DUMONT et ses complices ANGÈLE GIGUÈRE, FRANÇOISE BASTARACHE, MICHELINE VÉZINA, JEANNINE CLOUTIER, DIANE LAVIGNE et ODETTE GÉLINAS, accueillent au-delà de 100 golfeuses comblées chaque mardi.

***

La bande des seniors, menée de main de maître par ANDRÉ PELLETIER, bien secondé par MAURICE RHEAULT, CLAUDE AURAY, ALLEN RUTHERFORD et la secrétaire CLÉMENCE VIGNEAULT, a le vent dans les voiles alors que 160 golfeurs partagent cette passion commune qu'est le golf. Chez les préposés au départ, LISETTE LAFRENIÈRE et PAUL BOUSQUET accomplissent un travail remarquable, tout comme FRANÇOIS GAGNON et CAROLE GENEST à la capitainerie.

Club des as

À La Tuque, DENISE BERTRAND a ajouté une sixième balle à son tableau de chasse au trou no 11 devant RUSSEL JR CHARLAND, BERTRAND GIGNAC et sa copine MONIQUE.

À Louiseville, SERGE BUCHANAN a apposé sa griffe au trou no 17 devant MICHEL PELLERIN, CARL SOUCY et JEAN-FRANÇOIS MORAND.

À Grand-Mère, LOUIS BOURASSA a enfilé son quatrième as en carrière au trou no 5 devant MONIQUE GUAY.

À Sainte-Flore, PIERRE CHARTRAY a enfilé l'aiguille au trou no 9 devant PIERRE TRUDEL et JEAN DANDENAULT.

Au Ki-8-Eb, GAÉTAN PAILLÉ a frappé dans le mille au trou no 9 devant CLAUDE CARON, SERGE LAVERGNE et JEAN ROSS.

Au Métabéroutin, NICOLAS BOUSQUET, JOANNE FLEURENT et LOUIS LAURENDEAU ont été témoins du coup fumant de PIERRE VEILLEUX au trou no 11... MARIE GIRARD a fait des siennes au trou no 13 devant LISE GIRARD, ROLANDE DUBÉ et LOUIS LAURENDEAU.

Au Du Moulin, YVES (TI-NOMME) LAFONTAINE s'est vu attribuer la médaille commémorative après avoir réussi l'exploit au trou no 4 devant ROGER GRENON, MICHEL BLACK et GUY MATTEAU.

Au Godefroy, JEAN ST-ONGE a atteint la cible au trou no 10 devant CLAUDE MERCIER, PIERRE CHAMPOUX et MICHEL BOUVETTE... PIERRE ROMPRÉ en a fait autant au trou no 5 devant PIERRE BOUCHARD, GILBERT L'ÉCUYER et DENIS BOUCHARD... Idem pour NICOLE VEILLEUX au trou no 8 devant LOUISE PELLERIN, DIANE GIRARD et MARCEL BRISSON.

Aux Vieilles Forges, CLAUDE BÉLISLE (85 ans bien sonnés) a réussi le rêve de tout golfeur au trou no 13 devant MICHEL ARSENAULT, PAULIN BOIVIN et ROGER ROCHELEAU.

Au Kanipco, le jeune BENJAMIN AUBRY (10 ans) a épaté son papa DANIEL au trou no 7... SERGE LEMAY a laissé son empreinte au trou no 3 devant ISABELLE CLOUTIER, DIANE DESROCHERS et RAYMOND CLOUTIER.

Au club Fairmont Manoir Richelieu, HÉLÈNE HUBERT (membre du club Sainte-Flore) a laissé sa marque au trou no 4 du parcours Saint-Laurent devant ALAIN TEASDALE, DANIEL CARON et JOHANNE BLAIS.