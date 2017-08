Baseball junior: bon départ pour les Aigles

(Trois-Rivières) Les Aigles juniors ont amorcé leur parcours en séries de la bonne façon jeudi soir au Stade Stéréo Plus. Grâce à des performances magistrales de Nathan Landry et Francis Désilets, ils l'ont emporté 4-1 face aux Alouettes de Charlesbourg.

Les Trifluviens n'ont pas eu droit à la grosse manche dans cette rencontre. C'est plutôt avec de petits pas qu'ils se sont grugé cette avance. Ils ont inscrit un point en première manche, puis en quatrième, cinquième et sixième.

«Après deux semaines de repos, on sentait la rouille en début de rencontre. Mais nous avons respecté notre plan de match. On savait qu'il fallait capitaliser sur les erreurs de l'adversaire et que ça allait être la clé de la série», a souligné le gérant Jean-Philippe Lemay après la rencontre.

Désilets a été parfait dans cette rencontre en obtenant trois coups sûrs en autant de présences au marbre, en plus d'ajouter un but sur balles à son dossier. Ismaël Ballard a frappé un triple qui lui a permis de venir marquer le quatrième point des siens.

«Je pense que c'est ce qui a assommé l'adversaire. On peut encore faire un meilleur travail défensif et avec les coureurs, mais il y a une belle énergie présentement», a ajouté Lemay.

Pendant ce temps, Nathan Landry n'a permis que deux coups sûrs aux visiteurs en six manches de travail. Le seul point qu'il a accordé n'a pas été mérité, puisqu'il était le fruit d'un mauvais relais du receveur vers le deuxième but sur une tentative de double vol.

Désilets, encore lui, est venu fermer les livres en septième.

Les deux équipes croiseront de nouveau le fer demain dans le deuxième match de la série. Le vétéran Joey Toupin sera au monticule pour les Trifluviens.