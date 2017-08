Une médaille d'or à la Coupe Nationale

L'équipe dirigée par Katherine Desrosiers et Alexanne Lemay a gagné sa finale 3-0 face à une équipe de Sainte-Sophie! Sur la photo, rangée du bas (gauche à droite): Raphaëlle Pépin, Florence Beaudry, Jolyan Trudel, Fay Hénault et Soraya Akachouchou. Rangée du haut: Alexanne Lemay, Katrianne Huppé-Bouvette, Ariane Martel, Florence Horion, Marilie Bellemare, Delphine Soubrier et Katherine Desrosiers.