Aigles juniors: deux acquisitions majeures

Jusqu'à présent cette saison, Stanford, 22 ans, montre une moyenne au bâton de ,400. Afin d'obtenir celui qu'il avait dans sa mire depuis longtemps, Lemay a envoyé son receveur Raphaël Prémont au Saguenay. Prémont n'aura fait que passer, puisque les Voyageurs l'ont par la suite refilé aux Diamants de Québec.

C'est donc dire que les Aigles tenteront d'aller jusqu'au bout en séries éliminatoires, et ce, une année après avoir essayé le tout pour le tout. «On a fait plusieurs acquisitions importantes avant la saison, dont Jonathan Duforest et Jason Tarapasky. Ça change la dynamique et nous avons un très bon début de saison. On ne pouvait pas regarder la parade passer. En plus, on avait de la place pour ajouter de l'expérience à l'équipe», mentionne le gérant.

Originaire de Québec, Prémont avait passé les trois dernières années dans l'uniforme rouge et noir.

«Il faut reconnaître l'apport de Raphaël Prémont. Il a démontré un grand niveau d'engagement envers l'équipe même s'il n'était pas de la région. Ça n'a pas été facile de l'échanger.»

Les Aigles ont aussi procédé à l'acquisition du lanceur Jordan Glazer, qui évolue avec l'équipe des moins de 18 ans de l'Académie de baseball du Canada, en retour du Trifluvien Félix-Antoine Bruneau.