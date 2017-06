 Repêchage de la LNH: les Devils choisissent un Suisse, le CH un Américain 

Les Devils du New Jersey ont préféré l'attaquant Nico Hischier au centre Nolan Patrick, vendredi, et ils ont fait de Hischier le premier Suisse à être sélectionné au premier rang du repêchage de la LNH. Le Canadien de Montréal a sélectionné pour sa part le centre américain Ryan Poehling au 25 e rang du repêchage.

Les experts s'entendaient pour dire que Hischier ou Patrick allait être choisi au premier rang, sans toutefois savoir pour lequel des deux joueurs les Devils allaient opter.

Le directeur général des Devils, Ray Shero, a finalement nommé Hischier et les Flyers de Philadelphie ont ensuite repêché Patrick au deuxième rang.

Hischier a inscrit 38 buts et 48 aides en 57 matchs avec les Mooseheads de Halifax la saison dernière, sa première dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il a été nommé recrue par excellence à travers la Ligue canadienne de hockey.

Pour sa part, Patrick a récolté 20 buts et 26 aides en 33 rencontres avec les Wheat Kings de Brandon, dans la Ligue de l'Ouest. Âgé de 18 ans et natif de Winnipeg, Patrick a été ralenti par une blessure.

Le père de Patrick, Steve, et son oncle, James, ont joué dans la LNH.

Au troisième rang, les Stars de Dallas ont opté pour le défenseur finlandais Miro Heiskanen. Âgé de 17 ans, Heiskanen a inscrit cinq buts et cinq aides en 37 rencontres avec le HIFK, à Helsinki, dans la ligue élite de Finlande.

L'Avalanche du Colorado a sélectionné le défenseur canadien Cale Makar au quatrième rang. Ce dernier évoluait dans la Ligue de hockey junior de l'Alberta la saison dernière et il s'est engagé à jouer à l'Université du Massachusetts.

Au cinquième rang, les Canucks de Vancouver ont causé la première surprise de la soirée en sélectionnant l'attaquant suédois Elias Pettersson. Évoluant à Timra, dans la deuxième division suédoise, Pettersson a récolté 19 buts et 21 aides.

Les Golden Knights de Vegas ont fait du centre Cody Glass le premier joueur repêché dans l'histoire de l'équipe. Glass a accumulé 32 buts et 62 aides en 69 parties avec les Winterhawks de Portland, dans la Ligue de l'Ouest. Ils ont plus tard ajouté le centre Nick Suzuki et le défenseur Erik Brannstrom avec respectivement les 13e et 15e choix.

Le centre suédois Lias Andersson (Rangers de New York), le centre américain Casey Mittelstadt (Sabres de Buffalo), le centre canadien Michael Rasmussen (Red Wings de Detroit) et l'ailier droit canadien Owen Tippett (Panthers de la Floride) ont complété le top 10.

Le fils de l'ancien défenseur étoile Adam Foote, Cal, a été repêché au 14e rang par le Lightning de Tampa Bay.

Au 16e rang, les Flames de Calgary ont repêché le défenseur finlandais Juuso Valimaki. Les Maple Leafs de Toronto ont suivi au 17e rang en sélectionnant le défenseur suédois Timothy Liljegren. Les Oilers d'Edmonton ont opté pour l'ailier droit américain Kailer Yamamoto au 22e rang. Deux rangs plus tard, les Jets de Winnipeg ont repêché l'ailier finlandais Kristian Vesalainen.

Le choix du Canadien

Au 25e rang, le Canadien de Montréal a sélectionné Ryan Poehling. Natif de Lakeville, au Minnesota, et âgé de 18 ans, Poehling a récolté sept buts et six aides en 35 rencontres avec les Huskies de l'Université St. Cloud State. Il était le plus jeune joueur à évoluer dans la NCAA la saison dernière.

Poehling était qualifié par différents recruteurs de joueur intelligent sachant se servir de son corps et pouvant créer des occasions de marquer dans les moments importants.

Il est le premier Américain à être repêché en première ronde par le Canadien depuis Michael McCarron en 2013, également au 25e rang.

Au tour des Blackhawks

Après avoir reculé de trois rangs par le biais d'une transaction avec les Stars de Dallas, les Blackhawks de Chicago ont célébré l'ajout du défenseur finlandais Henri Jokiharju à leur organisation au 29e rang. Les joueurs étoiles Jonathan Toews et Patrick Kane ont annoncé le choix de l'équipe sous les acclamations de la foule.

Les Penguins de Pittsburgh, champions en titre de la coupe Stanley, avaient l'honneur de conclure la soirée, mais ils ont échangé leur choix aux Blues de St. Louis. Au 31e rang, les Blues ont sélectionné l'attaquant russe Klim Kostin.

Seulement trois transactions ont été annoncées pendant le déroulement de la première ronde - les deux plus importantes impliquant les Blues.

Les Blues ont obtenu le centre Brayden Schenn des Flyers de Philadelphie en retour du centre Jori Lehtera, du 27e choix au total et d'un choix conditionnel en 2018. Avec le 27e choix, les Flyers ont repêché le centre canadien Morgan Frost. Les Blues ont aussi obtenu le 31e choix et le centre Oskar Sundqvist des Penguins en retour du robuste attaquant Ryan Reaves et du 51e choix.