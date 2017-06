L'équipe Jacob-Tancrède-Deblois fait la loi

Finalement, GUYLAINE JANVIER et JEAN BOIS (les parents d'ANNE-SOPHIE) et leur fils JEAN-XAVIER étaient fiers d'annoncer que l'activité avait réussi à accumuler un montant de 2800 $.

Pour animer la fête, YVES BÉGIN, ÉRIC CHARPENTIER, JEAN-XAVIER BOIS et MARC-ANDRÉ PELLETIER (Radio 106,9) se sont succédé avec brio....Soulignons également la contribution de plusieurs bénévoles, notamment MARTINE LEMAY, PIERRE MOREAU, JOHANNE LEMIRE-PROVENCHER, ALAIN PROVENCHER, DENIS PRONOVOST, GILBERT DÉRY, LINE DAVIAULT, GUY MORAND, FRANCE IMBEAULT et l'ensemble de la famlle BOIS...

GUY TREMBLAY (capitaine de la formation du Groupe Marathon) a obtenu plus de succès en offensive qu'en défensive....L'absence de FRANCE DENIS a considérablement nui aux performances de cette équipe... DANIEL BÉCHARD et JEAN HOULD ont contribué à leur façon avec de bonnes prises de décision... comme arbitres.

LOUIS BERGERON et sa bande ont réalisé un véritable bijou défensif, soit un triple jeu...FRÉDÉRIC LEMAY-BÉGIN, VINCENT AUGER et KEVIN ST-ARNAUD ont canonné la longue balle...MARC «TIM» LARRIVÉE et MICHEL CHARLAND, deux vétérans du parc de la péninsule, étaient affligés par de mystérieuses blessures... CAROLE LAJOIE et JULIE ST-ARNaud (leurs conjointes) en ont profité pour voler la vedette...MARIO NOËL a réussi à sortir de la retraite le puissant frappeur gaucher ALAIN LAFLAMME...

L'équipe d'ALEXANDRE MÉLANÇON comptait dans ses rangs BENOÎT CHAPUT, CLAUDE «TOTO» VALLÉE, DANIEL PAYETTE, MICHEL PLEAU, MARIO LELAIDIER, DOMINIQUE LORD, JEAN-FRANÇOIS HÉROUX, DENIS DESBIENS, BOBBY BARIL et son fils THOMAS.

Dans le groupe du tandem Jacob-Tancrède et Deblois, il y avait JEAN-FRANÇOIS HAMEL, YAMO PRINCE, LUC PARISIEN, GUILLAUME CLICHE, NICOLAS JOYAL, GENEVIÈVE GAURON, ISABELLE NAUD, FRANCIS GAGNON, LOUIS-SIMON TANCRÈDE et MATHIEU PRUD'HOMME...LUC PARISIEN a été le plus performant chez les champions...Idem pour les frangins PIERRE-ALEXANDRE et JEAN-MAXIME CARON dans le camp des finalistes...

Pour une deuxième année consécutive, l'équipe des capitaines DAVID JACOB-TANCRÈDE et PHILIPPE DEBLOIS a enlevé les grands honneurs devant l'équipe familiale de JEAN BOIS et GEORGES-MARTIN CARON...

Malgré une température incertaine, la 24ù édition du tournoi de golf de la Fondation Claude-Mongrain, au profit des espoirs du sport amateur, s'est bien déroulée au royaume des Rousseau de Louiseville. Quelques échos...

***

D'entrée de jeu, disons que PIERRE ROUSSEAU et SERGE GENDRON du club de golf de Louiseville ont été des hôtes hors pair....Le coprésident d'honneur SIMON ALLAIRE de Desjardins Ouest (Louiseville) était la tête d'affiche d'une belle délégation de Desjardins en provenance de plusieurs municipalités de la région...L'autre invité d'honneur MICHEL DEVEAULT (président de Canadel) était en verve lors de la présentation des bourses aux athlètes...

***

Deux grands collaborateurs de l'événement JOCELYN DUMONT (FIDA) et YVES MONTEMBEAULT (Normandin) étaient fidèles au rendez-vous, tout comme JEAN-PIERRE CARPENTIER, JACQUES MOFFAT, PAUL MILOT, RENÉ PELLERIN, BERNARD, RICHARD et MARIE-ÈVE NAULT ainsi que THÉRÈSE TREMBLAY, NICOLE LIZOTTE et ODETTE GÉLINAS...

***

Le vétéran professionnel GILLES BOURASSA a fait un hit lors de la remise de bourses aux athlètes, volet golf...Les frères LEMIEUX (CLAUDE et GAÉTAN) n'en revenaient pas des boulets de canon de CHRISTOPHER YOUNG (membre de l'équipe de golf des Patriotes)...

***

Le conseiller municipal MICHEL CORMIER affichait les couleurs de la ville de Trois-Rivières. L'ex-hockeyeur professionnel faisait équipe avec JOCELYN RÉGIS et FRANCE DENIS (une dynamo de la Fondation)...RAYMOND ST-ONGE et RENÉ MORISSETTE représentaient la ville de Bécancour...Du côté de Gentilly, il y avait YVES BOURGAULT, CLAUDETTE ANCTIL, RAYMOND BERNIER et JOHANNE BARIL...

***

Au banquet de clôture, JOCELYN CRÊTE a égayé les convives avec des histoires à la fois autobiographiques pour certaines et drôles pour d'autres...Saluons le travail inlassable de l'équipe de meneurs de la Fondation, avec en tête, LOUIS BEAUDET et MICHEL MORISSETTE, qui ont accompli un travail remarquable...Comme toujours, DENIS DUPONT a excellé à l'animation...Prochain rendez-vous: le 15 juin 2018 au club Sainte-Flore pour la 25e!

Le club des as

Au Godefroy, RAYMOND ROCHEFORT a imprimé sa propre marque au trou no 10 sous les regards de MARC LAMOUREUX et YVES BOURASSA.