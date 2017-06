Le sport en images

L'athlétisme sera très bien représenté pour la Mauricie aux Jeux du Canada de Winnipeg, cet été.

En plus des trois athlètes du club Zénix (William Gagnon, Marie-Frédérique Poulin et Parfaite Ségolène Moussouanga), deux coureurs du club Énergie, Lisa Provencher et Guillaume Bénard, ont mérité leur billet pour la prestigieuse compétition, qui ralliera certains des meilleurs espoirs du monde du sport amateur au pays. Provencher et Bénard concourront dans la catégorie Olympiques spéciaux puisqu'ils ont remporté les épreuves du 100 m et du 200 m.