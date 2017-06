Ça bouge chez les Allepot-Maltais! 

Clinique de juniors au club Grand-Mère

GUY LEFEBVRE, directeur de golf et professionnel en titre du club Grand-Mère, récidive avec le retour de la clinique de golf pour les juniors qui se tiendra du 26 au 29 juin, de 9 h à 11 h, sur le parcours local. Les inscriptions seront acceptées à la boutique de golf au 819 538-3560.

... Et au Kanipco

FRANCE POLIQUIN et son groupe du club Kanipco accueilleront un tournoi junior, le samedi 8 juillet, pour les jeunes de 8 à 13 ans. Ceux-ci devront être accompagnés de leurs parents. Il y aura trois classes. Date limite des inscriptions : le 3 juillet.

Parr, Gagnon et Levasseur

JEAN-PHILIPPE PARR a pris la deuxième position de la Classique provinciale Optimiste Assante qui se tenait au club Glendale de Mirabel. Le jeune protégé du club Ki-8-Eb a joué des rondes de 78 et 71 dans des conditions de jeu difficiles.

ANTHONY GAGNON (Louiseville) et FÉLIX-ANTOINE LEVASSEUR (Godefroy) ont respectivement terminé 23e et 17e dans la catégorie bantam.

Les petits Babe Ruth de demain à Saint-Étienne-des-Grès

Sous la présidence de MARCEL BOURNIVAL, la 34e édition du Tournoi provincial Moustique de Saint-Étienne-des-Grès se mettra en branle lundi prochain, sur le coup de 18 h 30, sur les deux terrains du parc des Grès. Un total de 28 équipes provenant des quatre coins du Québec

se mesureront au fil des 40 joutes inscrites au tableau dans les classes A et B. Le traditionnel concours de circuits opposera près de 80 joueurs pour déterminer qui seront les nouveaux petits Babe Ruth des classes A et B.

C'est à ne pas manquer le dimanche 2 juillet (12 h 30) avant les grandes finales.

De René Paquet à Sylvie Guilbault

La deuxième compétition inscrite au calendrier de Golf Mauricie, disputée au club Louiseville, a couronné les équipes suivantes: RENÉ PAQUET et YVES TREMBLAY (AA), JONATHAN BEAUCLAIR et IAN DAMPHOUSSE (A), CLAUDE LAMARRE et YVES FORTIN (BB), PETER HANNA et MARCEL RIVEST (seniors), MARIE-FRANCE MORAND et SUZIE HOULD (Gr. 1), JOHANNE LAMBERT et JOCELYNE ALARIE (Gr. 2 Brut) ainsi que FRANCE MILETTE et SYLVIE GUILBEAULT (Gr. 2 Net).

Club des as

Au Kanipco, ANDRÉ ROUSSEAU a fait mouche au trou no 4. Il était accompagné de VINCENT LAROUCHE.

Au Du Moulin, JACQUES TOUPIN s'est élancé pour le coup parfait au trou no 4. Les témoins étaient RENÉ SIROIS et GUY HÉBERT, en plus du témoin oculaire RENÉ BIRON qui se rendait au tertre de départ du trou no 5.