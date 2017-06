Ben Milot et ses acrobaties au petit écran

Milot sera la vedette d'une série de huit épisodes intitulée Milot Land Tour, le nom du spectacle de motocross qu'il produit depuis 2010 et qui se déplacera dans six provinces cet été pour une quarantaine de prestations. La série suivra donc les acrobates à plusieurs endroits afin de mettre sur pied cette série qui sera diffusée sur les ondes de Z Télé à l'hiver 2018.

«Il n'y avait plus grand-chose qui se faisait au Québec sur la moto. C'est une compagnie de production qui m'a approché. J'étais sceptique. Mais ils ont présenté le projet à Z Télé et ils ont beaucoup aimé», raconte l'athlète de 34 ans.

Les caméras de cette docu-réalité se déplaceront aussi en coulisses. On pourra donc voir le processus créatif et technique de cette tournée. À cela s'ajouteront des scènes tournées à son domicile de Yamachiche, où Milot a son terrain de jeu pour pratiquer plusieurs manoeuvres.

«Quand ils vont voir ce qu'on a pour eux, ils vont être surpris. On a plusieurs idées et on est motivé. Dans mon parc d'entraînement, c'est comme Disneyland. On va préparer des acrobaties avec d'autres machines, qui n'ont rien à voir avec le motocross. C'est inspiré de ma vie, mais on va y ajouter des trucs qui sortent de l'ordinaire.»

Pour les habitués, le concept peut faire penser à Nitro Circus, une production américaine où on pouvait voir la vedette mondiale Travis Pastrana ainsi que plusieurs de ses amis réaliser des cascades plus incroyables les unes que les autres.

«On ne veut pas se comparer à ça, la barre est trop haut et nous n'avons pas le budget pour ça. Mais ce genre n'a jamais vraiment été exploité au Québec. Je pense qu'on a les forces pour se créer quelque chose de cool. Je me suis entouré de gens qui seront parfaits dans ce rôle.»

Les caméras se déplaceront à Trois-Rivières durant les 10 jours de l'Exposition agricole, où Milot et ses partenaires de tournée se produisent depuis six ans. Le Yamachichois promet d'en mettre plein la vue.

«Les gens vont en avoir pour le double de leur argent! On va rajouter beaucoup d'effets spéciaux. Ce n'était pas prévu, mais avec le show de télé, on va rajouter du gaz d'avion dans le feu! Ça va être KISS en motocross! Un tel spectacle, ce n'est pas ce qu'on fait habituellement.»