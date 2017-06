Premier contrat chez les pros pour D'Aoust

D'Aoust participera dans quelques jours au camp de développement des Canucks. À son agenda, il y aura ensuite le camp des recrues de l'organisation en août à Penticton, puis le camp principal des Canucks. Son sort sera ensuite fixé sur sa destination pour son début chez les pros.

L'intérêt des Canucks pour l'ex-Estacades ne date pas d'hier. L'an passé, D'Aoust avait bénéficié d'un essai au camp principal, avant d'être rétrogradé à Utica dans la Ligue américaine. Les Comets lui avaient alors offert un contrat mais D'Aoust avait décidé de revenir à Shawinigan pour compléter son stage junior.

À ses trois dernières saisons, D'Aoust a amassé 215 points en 181 matchs, dont 97 buts. L'an dernier, il aurait toutefois espéré faire plus de dégâts.

«Ce fut une saison un peu frustrante. Je me suis fait opérer aux amygdales, puis j'ai été blessé à une cheville. Disons que ce n'était pas le scénario que j'avais en tête en revenant junior même si, globalement, je suis content de ma dernière saison», livrait celui qui a récemment changé d'agent, maintenant représenté par André Ruel - lieutenant au Québec de Pat Brisson.

D'Aoust détenait six offres, et trois autres invitations, quand il a accepté le pacte proposé par les Canucks.

«Ça fait un bout de temps qu'ils me suivent. Dès la fin de la saison, ils ont déposé cette offre. On s'est donné du temps pour évaluer s'il y avait d'autres options mais en bout de ligne, je me sens bien dans cette organisation et je sens qu'ils sont sincères quand ils disent vouloir m'accorder du temps de jeu de qualité l'an prochain. À partir de là, ce sera à moi de saisir ma chance.»

L'ex-capitaine des Cataractes va quitter la Mauricie le 29 juin pour rejoindre les autres espoirs des Canucks. «J'ai pris quelques semaines de repos après notre élimination pour guérir de petits bobos puis j'ai repris l'entraînement intensif. Là, je suis en pleine forme et j'ai hâte que ce nouveau chapitre s'amorce!»