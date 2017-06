Le sport en bref

Agrandir

Sur la photo, on reconnaît, rangée du bas: Frédérique Saint-Arnaud, Jade Carpentier et Ariane Turner. Rangée du haut: Élizabeth Harnois, Camille Samson (entraîneur-adjoint), Laura-Ève Frappier (entraîneur-adjoint), Rose Saint-Pierre, Christine Bellemare, Laurie-Anne Paquette, Rose-Sophie Bouchard, Victoria Paradis, Léane Morand, Mélodie Laviolette, Daphnée Koutsogianni et Sarah-Isabel Frappier (entraîneur-chef). Absente sur la photo: Gabrielle Maurais.

Courtoisie