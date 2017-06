Le puzzle de Mcphee...

Le demi-milliard $ déposé par Bill Foley pour obtenir une équipe d'expansion dans la LNH aura incité les propriétaires à être eux aussi généreux en retour, sur les conditions de ce repêchage d'expansion. Résultat, le directeur-gérant peut piger dans des effectifs assez bien garnis pour monter une équipe plus que respectable, en plus de s'offrir quelques valeurs qu'il pourra monnayer tout de suite en choix au repêchage.

Parmi les patineurs les plus attrayants disponibles, il y a des vétérans établis comme James Neal, Marc-André Fleury, Marc Méthot, Jack Johnson, David Perron et Cody Eakin. Pas une vilaine base!

Sami Vatanen, Matt Dumba, Ryan Strome, Philip Grubauer forment quant à eux un noyau alléchant de jeunes loups avec un début de carrière potable, et un potentiel pouvant les propulser éventuellement au rang de vedettes dans le circuit. Il y a aussi quelques aubaines, notamment Jonathan Marchessault, Colin Miller, Antti Raanta et Trevor Van Riemsdyk.

Est-ce que tous ces joueurs vont enfiler l'uniforme des Golden Knights? Non. McPhee va en laisser passer quelques-uns moyennant compensation, et peut-être en bouger un ou deux tout de suite!

À Montréal, Alexei Emelin, Tomas Plekanec et Charles Hudon sont les plus susceptibles d'être réclamés, pour des raisons différentes. Emelin est un défenseur établi dans la LNH, Plekanec un joueur fiable doté d'un mauvais contrat mais il prend fin dans un an. Hudon, lui, semble avoir terminé ses classes dans la Ligue américaine.

Personnellement, j'essaierais de m'entendre avec Alexander Radulov si j'étais Georges McPhee. Vegas est un marché de spectacles, ça lui prend donc au moins quelques ténors s'il veut que son club pique la curiosité dans la ville du vice. Radulov n'est pas parfait mais c'est un gars qui déplace de l'air sur la glace et qui peut donc vendre des billets!

Chose certaine, ce sera très intéressant de voir comment McPhee va manoeuvrer. On dit en coulisses qu'il a déjà au moins trois choix de première ronde dans ses poches en vue du repêchage universel vendredi à Chicago. Pour un club d'expansion, c'est le scénario rêvé!

En attendant de connaître les choix de l'état-major des Golden Knights, je vous offre mes sélections ainsi que ceux de Martin Mondou, Denis Francoeur, Dean Lygitsakos et Marc-Étienne Hubert, qui ont tous de l'expérience à titre de directeur-gérant.

J'ai bâti ma liste en priorisant les gardiens et les défenseurs. Mondou a pour sa part concentré son travail sur la sélection de quelques bons vétérans, le maximum de joueurs choisis en première ronde au repêchage et en faisant de la projection sur les jeunes qu'il aimait. Lygitsakos a bâti son équipe en privilégiant les plus grosses valeurs point de vue transactionnelle.

Francoeur a ciblé quelques vétérans pour entourer un noyau de jeunes joueurs au potentiel intéressant. Finalement, Hubert a voulu donner le plus de tonus possible à une équipe qui tente de s'implanter à Vegas. Du stock qui pourrait, en même temps, lui servir à ramasser des choix au repêchage dans quelques mois.

À noter que pour les fins de l'exercice, nous n'avons pas tenu compte des transactions possiblement déjà bouclées entre Vegas et leurs partenaires de danse...