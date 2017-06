Les Miners balaient les Aigles

(Trois-Rivières) Les Aigles ont été incapables de préserver une avance de trois points, dimanche à Augusta au New Jersey, et ils ont subi une troisième défaite en deux jours contre les Miners du comté de Sussex.

Les Trifluviens menaient 9-6 en fin de huitième et semblaient bien partis pour éviter le balayage, mais le releveur Nick Sarianides a accordé trois points pour permettre aux locaux de créer l'égalité.

Daniel Mateo a toutefois redonné l'avance aux siens avec un circuit en solo en début de neuvième. Encore une fois, Sarianides a échoué dans sa mission de préserver cette courte avance. Il faut dire que les Miners ont été très agressifs sur les sentiers, réussissant neuf vols de but contre le receveur Kyle Lafrenz dans ce match! Il s'agit d'un record d'équipe pour Sussex.

Incapables de marquer en 11e manche malgré le règlement qui permet à un coureur d'être posté au deuxième but dès le début du tour au bâton, les Aigles ont chèrement payé ce manque d'opportunisme. Dès son entrée dans le match, le releveur Owen Boon a accordé un simple à Rubi Silva, confirmant la victoire des Miners.

Jeremy Kehrt avait entamé la partie pour les Aigles sur le monticule. Il a accordé neuf coups sûrs, six points et trois buts sur balles en cinq manches et un tiers.

La veille, les Aigles avaient aussi perdu des matchs de sept manches serrés, 2-1 et 5-4. Julio Martinez a produit quatre points durant la fin de semaine, à l'instar d'Alexander Ayala. Les Aigles ont également commis six erreurs en trois rencontres.