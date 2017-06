Fleury, Neal et Vatanen parmi les joueurs non protégés

Le directeur général des Golden Knights, George McPhee, passera maintenant les trois prochains jours à éplucher les 30 listes disponibles, et il ne pourra choisir qu'un seul joueur par équipe existante de la LNH. En parallèle, la ligue ainsi que l'Association des joueurs ont annoncé que la masse salariale pour la saison 2017-18, conformément à la convention collective, aura un plancher établi à 55,4 millions de dollars US, et un plafond fixé à 75 millions.

« Il n'y a aucune surprise pour nous, a confié McPhee après le dévoilement des listes. Nous sommes très optimistes quant aux choix qui s'offrent à nous. »

Fleury n'a pas été protégé par les doubles champions en titre de la Coupe Stanley après avoir accepté de lever sa clause de non-échange prévue dans son contrat. Les Penguins ont plutôt protégé le gardien Matt Murray, une semaine après que le jeune gardien étoile leur eut procuré une deuxième conquête de la Coupe Stanley en autant de saisons.

Les Predators se sont retrouvés coincés par les règlements du repêchage d'expansion, puisqu'ils ont choisi de protéger un total de quatre défenseurs. Neal, qui a atteint le plateau des 20 buts à 10 reprises en carrière, s'est donc retrouvé admissible au repêchage d'expansion.

De son côté, Vatanen a été exclu de la liste de protection en raison de la profondeur du talentueux groupe de défenseurs des Ducks. Si elle le choisit, la formation du Nevada devra toutefois être patiente envers le joueur de cinquième année dans le circuit Bettman puisqu'il ne sera pas prêt à temps pour le début de la saison en raison d'une blessure à une épaule qui a nécessité une intervention chirurgicale.

Neal n'est pas le seul joueur d'impact à avoir été écarté de la liste de protection des Predators, qui viennent de participer à leur première finale de la Coupe Stanley. Parmi les autres joueurs des Predators admissibles se trouvent les attaquants Pontus Aberg et Colton Sissons.

Les autres têtes d'affiche qui pourraient être réclamées par les Golden Knights sont : le joueur de centre du Wild du Minnesota Eric Staal, marqueur de 20 buts à neuf reprises en carrière, l'attaquant des Kings de Los Angeles Dustin Brown et le vétéran du Canadien Tomas Plekanec. Chez les défenseurs, Zach Bogosian, des Sabres de Buffalo, et Dan Hamhuis, des Stars de Dallas, sont disponibles.

De nombreux gardiens expérimentés pourraient également se retrouver au Nevada, en vertu du règlement de la LNH qui a limité les équipes à un seul gardien protégé. Ainsi, outre Fleury, Roberto Luongo (Panthers de la Floride), Peter Mrazek (Red Wings de Detroit) et Michal Neuvirth (Flyers de Philadephie) pourraient être choisis.

Parmi les joueurs qui n'ont pas été protégés et qui sont admissibles au repêchage d'expansion se trouvent les joueurs autonomes avec ou sans compensation, qui pourraient être mis sous contrat par les Golden Knights d'ici les trois prochains jours. Un joueur autonome qui conclut une entente avec Vegas l'empêcherait ainsi de choisir un autre joueur de cette formation.

Ce qu'on ignore, toutefois, c'est le nombre de transactions que les Golden Knights ont négocié avec d'autres équipes du circuit Bettman afin d'influencer leurs choix lors du repêchage d'expansion.

Le directeur général des Golden Knights George McPhee a déjà déclaré qu'il avait eu des pourparlers avec toutes les équipes et que des transactions étaient prêtes à se concrétiser. D'autre part, McPhee devrait conclure de nombreuses transactions afin d'accumuler des choix au repêchage, de manière à bâtir son équipe sur la jeunesse.

Ces échanges ne seront pas dévoilés officiellement avant mercredi.

Les Islanders de New York sont la seule équipe de la LNH à avoir protégé cinq défenseurs : Johnny Boychuk, Nick Leddy, Travis Hamonic Ryan Pulock et Adam Pelech, ce qui signifie que les attaquants Josh Bailey, Brock Nelson et Ryan Strome, ainsi que les défenseurs Calvin de Haan et Thomas Hickey pourraient changer d'adresse.

Certains joueurs admissibles au repêchage d'expansion, dont l'attaquant des Sénateurs d'Ottawa Bobby Ryan, disposent de contrats très lucratifs, qui pourraient rebuter les Golden Knights car ceux-ci voudront peut-être préserver leur flexibilité en cette ère du plafond salarial. Ryan doit encore écouler cinq années à son contrat de sept ans d'une valeur de 50,8 millions de dollars US, ce qui représente une moyenne annuelle de plus de 7 millions.

Les Sénateurs se sont retrouvés coincés en raison de la décision du vétéran défenseur Dion Phaneuf de lever sa clause de non-échange. La formation ontarienne a donc dû exposer un membre de son premier duo défensif, soit Marc Methot.

Le dévoilement des listes de protection donne le ton à une séquence mouvementée de deux semaines dans la LNH. La cérémonie annuelle de remise des trophées dans la LNH aura lieu à Las Vegas mercredi, et les équipes se réuniront ensuite à Chicago pour la traditionnelle séance de repêchage de la LNH, à compter de vendredi.

Puis, le marché des joueurs autonomes s'ouvrira le 1er juillet.

Le début du processus du repêchage d'expansion des Golden Knights signifie également qu'une trêve sur le marché des transactions devra être respectée par les 30 équipes existantes jusqu'à jeudi matin.