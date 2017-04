Les montagnes russes de Victoria Eymard

(Trois-Rivières) Victoria Eymard aura passé par toute la gamme des émotions pour sa troisième et dernière année comme hockeyeuse dans les rangs collégiaux. Et, heureusement, elle aura gardé le meilleur pour la fin!

Ralentie par une blessure au genou gauche durant la majeure partie de la saison, la défenseure à caractère offensif a fait fi de ses ennuis sur le plan physique et elle s'est de nouveau imposée comme l'une des meilleures joueuses chez les Titans du Cégep Limoilou de Québec. Son apport a guidé les filles de l'entraîneur Pascal Dufresne vers un deuxième titre provincial consécutif, un cinquième en six ans.

Eymard couronne ainsi sa carrière de trois campagnes à Limoilou avec deux bannières de championnat et des tonnes de bons souvenirs. Prochaine étape pour la jeune femme de 20 ans, les Carabins de l'Université de Montréal!

«On en a pour une semaine à fêter cette victoire», sourit la Trifluvienne en parlant de ce balayage des Titans, en finale, contre les Blues du Collège Dawson. Les Blues avaient disposé des Titans à deux reprises durant la saison. En fait, il s'agit des deux seuls revers de la troupe en 2016-17. La vengeance est douce au coeur de l'Indien, comme on dit.

«J'ai raté un match au début des séries à cause de ma blessure et j'ai eu peur que ma saison se termine. Mais à mon retour, tout s'est bien passé. Nous n'avons pas perdu jusqu'à la dernière victoire!»

Cette année «un peu plus dure» prend ainsi fin de la plus belle des façons, même si Eymard n'était pas à 100 %, conséquence d'un bête accident... de pédalo!

«Tout le monde connaît l'histoire dans l'équipe, lance-t-elle en rigolant. C'est un peu gênant, mais c'est la vérité...»

Qu'à cela ne tienne, elle a su maintenir sa place au sein du top-3 à la ligne bleue, et ce, avec le club le plus compétitif du circuit collégial québécois. Ce n'est pas banal et ses statistiques le prouvent: elle a frôlé le plateau des 20 buts en plus d'être choisie sur la première équipe d'étoiles.

«Je suis assez fière, surtout avec le groupe qu'on avait. L'ambiance était incroyable, nous sommes allées aux petits poissons des chenaux ensemble et malgré l'arrivée de plusieurs nouvelles joueuses, la chimie a opéré. J'ai traversé des étapes difficiles cette année, dont le décès de mon grand-père en novembre, mais quand je regarde le bilan, je me dis que nous avons accompli de grandes choses encore une fois.»