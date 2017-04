Un revenant dans l'enclos des Aigles

Après avoir baigné dans le baseball affilié entre 2014 et 2016, le lanceur droitier a été libéré par l'organisation des Cubs de Chicago. En quête d'un nouveau défi, l'athlète de 27 ans ne s'est pas fait prier pour accepter l'offre du gérant trifluvien T.J. Stanton.

«On vient de trouver un des meilleurs releveurs disponibles sur le marché», s'est exclamé l'entraîneur, lundi soir en entrevue téléphonique. Chose certaine, les chiffres de Sarianides lui donnent des munitions pour défendre son point.

Quand il a quitté les Aigles en juin 2014, Sarianides a rejoint le club-école des Diamondbacks de l'Arizona dans la Ligue du Midwest. Là-bas, il avait été fumant en enchaînant les sauvetages.

Puis, l'année suivante, le Géorgien s'était faufilé au niveau A fort, dans la Ligue de la Californie, où il continuait à démontrer tout son talent, entre autres avec une saison de 28 sauvetages et, plus important encore, une moyenne de coups sûrs et de buts sur balles accordés par manche inférieure à 1!

Sans surprise, Sarianides a entamé la campagne 2016 dans le réseau AA, le circuit réservé aux meilleurs espoirs du Baseball majeur. Il a toutefois été échangé des Diamondbacks aux Cubs de Chicago.

Il a terminé la saison dans les rangs affiliés des Cubs, au Tennessee. Il n'endossait pas le maillot du releveur numéro un, mais en 25 manches, il a néanmoins affiché de bons chiffres pour une première saison au sein du très compétitif AA.

«Avec un C.V. comme celui-là, tabarnouche, on ne pouvait pas passer à côté», a lancé Stanton, dans un français de plus en plus fluide.