Coupe Dodge: des manches à retrousser

«Certaines équipes ont connu des saisons plus difficiles que d'autres, explique Catherine Deschênes, vice-présidente de Hockey Mauricie. Pour les inscriptions, c'est stable, mais on perd des joueuses chaque année. Il faut travailler fort et nous avons un comité en place.»

Au total, 10 équipes de la Mauricie seront présentes sur les patinoires de Sherbrooke. La tâche ne sera pas facile, puisque la majorité d'entre elles ont terminé en milieu de classement, sinon plus bas. La taille du bassin de joueuses mauriciennes n'aide pas, et l'espoir de remporter deux titres, comme ce fut le cas en 2016, semble mince pour les Rafales.

Nous avions aussi perdu plusieurs matchs par un but avant les Fêtes. Je crois que c'est de bon augure. En plus, nous avons battu la meilleure équipe de la ligue une fois cette année. Dans le AA, je crois que tout le monde peut battre tout le monde», mentionne le pilote de l'équipe, Steve Moreau.

«Elles ont de bonnes chances et elles ont une bonne équipe d'entraîneurs, qui les suit depuis le atome. Elles ont terminé cinquièmes aux Jeux du Québec et ce n'est pas toute l'équipe qui y était, puisque les joueuses de Hockey Mauricie originaires du Centre-du-Québec ont joué avec cette région aux Jeux», indique Deschênes.

La compétition pourrait aussi être intéressante pour les équipes simple lettre dans le atome, qui ont terminé leur saison respective pas très loin du milieu du classement dans le atome B et le atome C dans la Ligue de hockey de la Mauricie, où elles affrontent les garçons.

«C'est sûr qu'en affrontant les garçons, il y a des joueuses qui décrochent plus rapidement parce que c'est difficile pour elles de se faire battre toute l'année. Mais d'affronter des garçons a permis de leur donner plus de vitesse et les joueuses restantes ont beaucoup plus de chien», note Catherine Deschênes à propos de la différence entre les matchs de saison et ceux de la Coupe Dodge, contre des équipes féminines.

Le tournoi sera disputé de jeudi à dimanche.