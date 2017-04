Place aux équipes d'étoiles dekhockey à 3R

Les équipes féminine et masculine visiteront, entre autres, des formations de Granby, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke et Boucherville.

Rochefort, Rousseau et Gendron

Trois ex-hockeyeurs qui habitent la région ont porté les couleurs du Canadien et des Rangers, soit les deux équipes qui s'affrontent au premier tour éliminatoire dans la fièvre du printemps dans la LNH. Il s'agit du Madelinois pure laine LÉON ROCHEFORT ainsi que les Mauriciens d'adoption BOBBY ROUSSEAU et JEAN-GUY GENDRON.

Cormier et Furlatt au coeur de l'action

Encore cette saison, les officiels trifluviens ÉRIC FURLAtt et MICHEL CORMIER Jr sont au coeur de l'action au premier tour éliminatoire dans la LNH.

Fore!

Avis à tous les mordus de golf... Les allées du club Victoriaville sont ouvertes depuis hier (mercredi) avec des verts de bonne qualité pour cette date-ci de la saison. C'est ce que me confiait le professionnel en titre PIERRE CAMPEAU au bout du fil. Un conseil : ne vous déplacez pas avant de réserver une heure de départ. Pour des réservations, faites le 819-752-2133.

Gervais et Sauvageau aux anges!

Un total de près de 3000 joueurs répartis parmi 300 équipes fouleront le site extérieur dekhockey 3R pour la saison estivale qui prendra son envol le 30 avril. Inutile de dire que les chefs de file MARIO GERVAIS et MARC SAUVAGEAU sont aux anges devant l'engouement pour cette discipline qui roule à un train d'enfer. Ils font remarquer que la période des inscriptions pour les juniors bat son plein jusqu'au 1er mai. Pour plus de détails, visitez le site www.dekhockey3r.com.

Festival de la ringuette à Trois-Rivières

Le Festival provincial de la ringuette se déroulera vendredi, samedi et dimanche dans six arénas de l'agglomération trifluvienne pour les catégories moustique, novice, atome, benjamine et intermédiaire. Plus de 850 joueuses venant de tous les coins du Québec seront de la compétition, dont deux équipes de Sept-Îles. La présidente de l'Association sportive de la ringuette, CAROLINE ST-ONGE, sera à la tête de l'organisation avec son armée de bénévoles.

Mario se mouille

Fan fini du CH, MARIO HÉNAIRE soutient que le Canadien pourrait se rendre jusqu'en troisième ronde dans le tournoi printanier de la LNH. Y a-t-il des parieurs dans la salle?

Un abonné de l'école power skating Pierre Aubry

Choix des Blues de St. Louis en 2014, SAMUEL BLAIS, qui fait sa marque pour les Wolves de Chicago dans la LAH, est un abonné de l'école de power skating PIERRE AUBRY en saison estivale.

Le rink Michaud fait mouche

Félicitations à STÉPHANE MICHAUD et ses coéquipiers DAVID JUTRAS, SYLVAIN PROULX et LUC BELLEFEUILLE qui viennent de remporter la médaille d'argent au Championnat provincial Travelers qui se tenait à Hudson la semaine dernière! Les curleurs du TRC se sont en effet inclinés en finale lors d'un match enlevant.

Paulo Boucher n'est plus

PAUL BOUCHER, qui a tiré sa révérence à l'âge de 81 ans, était un membre du club Ki-8-Eb. Celui qu'on surnommait affectueusement «Paulo» a même joué son âge lorsqu'il avait 70 ans.