Le sport régional en bref

«Ces prestigieuses invitations ont des retombées positives sur l'ensemble des joueurs du programme. Nous savons que ces jeunes feront belle figure et représenteront dignement l'Académie de hockey Denis Francoeur et le Collège Marie-de-l'Incarnation», a souligné Francoeur, bien heureux du développement de ses joueurs.

Le club Ghishintaido de Shawinigan était aussi à Lévis. Galo Paolo Côté (U12, -39 kg), Ryôsuke Nagami-Davison (U14, -31 kg), Raphaël Brûlé (U14, -38 kg) et Xavier Bureau (U14, -55 kg) ont tous gagné l'argent. Elliot Brûlé et Abigail Baril ont pour leur part mérité le bronze.

Finalement, Nicolas Allaire est grimpé sur la plus haute marche du podium chez les moins de 12 ans, alors qu'Antoine Gélinas-Sanfaçon et Adam Beaulac ont obtenu des deuxièmes places. Au final, le club a remporté 25 de ses 28 combats.

Chez les moins de 8 ans, Alycia Brouillette et Joshuah Sean Heerah ont remporté l'or, tout comme Félix Germain, Justin Thibault, Xavier Brouillette, Alicia Robert et Charlie Thibault chez les 10 ans et moins.

Le coût d'inscription par équipe a été fixé à 300 $ dans la classe la plus compétitive, c'est-à-dire celle réunissant les joueurs des niveaux midget, junior et intermédiaire. La bourse atteindra 800 $ cette année.

Rangée du haut: l'adjointe Annie Emond, Nancy Hamel, Marie-Ève Ébacher, Marie-Eve Plourde, Anne-Marie Turgeon et l'entraîneur Robert Turcot. Deuxième rangée: Audrey-Anne Bouchard et Marilyne Caron, Karine Dessureault, Marie-Pier Bouchard, Julie Poirier. Rangée du bas: Marie-Joëlle Turcot et Véronique Rouette.

On retrouve sur la photo, en première rangée, Normand Perreault, Olivier Racine, Félix Campeau-Guévin, Simon Dufresne, Alex B. Perreault, Lucie Dumais, Danielle Thibodeau. Dans la deuxième rangée, Camille Bournival, Danny Lavigne, Pierre Messier, Chloé Perreault, Amélie Marquette, Lucie Bouvet, ainsi que l'entraîneure-adjointe Claudette Bergeron. Frédéric Laurin, Mathieu Payeur, Jean-Nicolas Champagne, Geneviève Berthiaume et Jonathan Brunet complètent l'équipe à l'arrière.

Le Broom-Shak de Bécancour a remporté récemment le Championnat canadien de ballon sur glace qui avait lieu à Alma. En finale, le Broom-Shak l'a emporté par la marque de 3-0 contre l'Invasion de Windsor.

La troupe de Normand Perreault a conservé une fiche de cinq victoires et deux défaites dans la catégorie mixte et la gardienne de but Geneviève Berthiaume a conservé une incroyable moyenne d'un seul but accordé par match.