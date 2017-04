Balmir reste invaincu

Après la victoire de Simon Kean jeudi au Métropolis, le Drummondvillois Jordan Balmir a gagné, samedi, sa quatrième victoire en autant de sorties chez les professionnels.

Le pugiliste de 24 ans a passé le K.-O. au Hongrois Akos Kovacs dès le deuxième round d'un duel prévu pour quatre, à la Tohu de Montréal.

Victime d'un lent départ, Balmir a su écouter les conseils de son entraîneur Jimmy Boisvert entre le premier et le deuxième round et il est sorti beaucoup plus fort à la reprise. Celui que l'on surnomme Django a rué de coups son adversaire, qui a finalement visité le tapis.

Balmir remontera dans l'arène en juin, de nouveau à la Tohu.

S'il s'est battu chez les 160 livres depuis le début de sa carrière, il devrait passer chez les 155 livres en juin, au moment où il y aura encore plus d'observateurs pour évaluer son potentiel, lui qui connaît une ascension intéressante.