Le sport régional en bref

La route vers les Championnats provinciaux pour les trampolinistes du Québec commence en fin de semaine, à Trois-Rivières, alors que le Complexe sportif Alphonse-Desjardins accueillera la première étape de la Coupe du Québec.

Le club local Trampoline Intercité recevra pour l'occasion plus de 250 adeptes de la discipline, samedi et dimanche. Au terme des activités de la Coupe du Québec, les meilleurs trampolinistes obtiendront leur qualifications pour les provinciaux, le Championnat canadien de l'Est ainsi que pour les nationaux. Anouk Berthiaume, sa soeur Sara-Jade et Julien Rousseau représenteront Intercité à la compétition.

Avant la tenue de l'événement, le CSAD sera l'hôte des sélections finales en vue des Jeux du Québec. Ce sont 26 jeunes qui tenteront de mériter leur place sur l'équipe de la Mauricie qui participera aux Jeux du Québec, à Alma.