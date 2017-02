Une dernière sortie pour les Patriotes

La rencontre aura un cachet particulier puisqu'elle sera disputée à 11 h vendredi matin. Les Ridgebacks accueilleront les élèves de diverses écoles de la région d'Oshawa.

«C'est un match qui est complètement différent et qui nous sort de notre routine des matchs extérieurs habituels. Nous n'aurons pas le temps de faire nos entretiens habituels, il faut tout faire ça jeudi. Mais c'est un match qui sera formateur, surtout qu'il y aura beaucoup de gens. C'est sold out. Les Ridgebacks vont vouloir le remporter, donc c'est un gros défi», indique Marc-Étienne Hubert.

Après un fort départ, UOIT connaît une fin de saison plus difficile et devra se contenter du septième rang, le sixième s'ils l'emportent face aux Patriotes et que les Gee Gees d'Ottawa échappent leurs deux dernières sorties.

Quant à la troupe d'Hubert, terminer au troisième échelon est toujours possible, mais ils auront besoin d'une victoire vendredi matin et de deux défaites de Queen's. «Nous avons notre sort entre nos mains. Si on remporte deux points, on finit quatrième, c'est sûr. Avoir l'avantage de la glace en première ronde, ce n'est pas banal», souligne l'entraîneur-chef.

Le gardien trifluvien Nicolas Lachance obtiendra son premier départ en carrière, lui qui est venu en relève à Alexandre Bélanger lors des deux dernières rencontres.

Par ailleurs, avec ce 28e match de la campagne, le défenseur Raphaël Boudreau établira un record d'équipe pour le plus de parties disputées en carrière avec 133. Au fil de ses cinq années à l'UQTR, il n'a raté que six matchs de saison régulière. Son coéquipier Marc-Olivier Mimar terminera lui aussi son cheminement avec 130 parties, bon pour le troisième rang, un match derrière Jean-Sébastien Breton.