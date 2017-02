Le sport en images

Pierre-Olivier Morin (3 points), Tommy Giroux (2 buts) et Guillaume Asselin (1 passe) ont formé une unité dévastatrice face aux Tchèques, réussissant trois buts et six points au total.

Les Amiraux du Centre-Sud atome AA, finalistes du tournoi de Boisbriand, ont remporté depuis le début de l'année les tournois de Sorel-Tracy et Louiseville.

L'équipe regroupe des joueurs des associations de Nicolet, Bécancour, Trois-Rivières et Trois-Rivières-Ouest.

Sur la photo, les gardiens de but Dale Bordeleau et Frédéric Borgia. À genou: Charles Dufresne, Ludovic Demers, William-Alexis Tremblay, Charles-M. Bernier, Renaud Poulin, Xavier Fortin, Nathan Deblois et Alexandre Dupuis. Debout: Samuel Massicotte, Shawn Carrier, Noah Bourque, Édouard Bergeron, Jacob Métail-Martin, Nathan René et Alexis Lemire. Derrière: l'entraîneur Claude Bernier et ses adjoints Sébastien Tremblay et Philippe Deblois. Absents: l'adjoint Patrick Lemire et le gérant Michel Massicotte.