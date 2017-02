Dans les coulisses du hockey senior

CHRONIQUE / La ronde des quarts de finale 4 de 7 prendra son envol vendredi dans la LHSAM alors que le Condor de Saint-Cyrille et les membres de la célèbre famille ROCH (GABY, JOËL, DAVID et DANY) rendront visite au club Bellemare de Louiseville d'ANDRÉ LACHANCE, les champions de la saison régulière...

Au fil de deux victoires convaincantes contre Lac-Mégantic le week-end dernier, TOMMY TREMBLAY (un truc du chapeau au premier affrontement), JÉRÉMY PLOURDE, SÉBASTIEN SAVOIE, JOAKIM ARSENAULT, SAMUEL BOURQUE, QUENTIN GARCIA et le gardien de but STEVEN VEILLEUX ont excellé dans le camp latuquois du mentor TOMMY GAUTHIER pour les propulser au deuxième tour éliminatoire...

Incidemment, Savoie (trois buts et quatre mentions d'aide), Plourde (deux buts et quatre mentions d'aide) et l'homme masqué Veilleux (58 arrêts) ont été proclamés les joueurs de la semaine au hockey senior A...