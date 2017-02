Alex Bellemare enfin à la maison

Pour une première fois, la compétition de la Coupe du monde de la Fédération internationale de ski (FIS) présentera des épreuves de slopestyle, un tournant qu'a pris cette année l'événement tenu dans la grande région de Québec.

«Pour ma famille, le plus proche pour me voir, c'est probablement le Colorado. Ce sera plaisant de skier à basse altitude, de pouvoir parler français et de manger de la poutine! Je vais me sentir comme à la maison», mentionne l'athlète de 23 ans.

Bellemare ne pourra donc pas lever le pied s'il veut impressionner ses proches et décrocher un deuxième podium en Coupe du monde cette saison, après la France à la mi-janvier.

«Ça me rajoute une pression. Mes proches m'ont demandé quand étaient les finales... pas quand étaient les qualifications. Il faut donc que je m'assure d'être en finale.

Pour le reste, c'est un peu comme les autres compétitions, je suis à l'hôtel et j'ai la même routine. Je ne pense pas que ça me donne un avantage», affirme Bellemare, qui étudiait le parcours de la montagne de Stoneham. Un tracé différent de ce qu'il a l'habitude.

«Il va y avoir trois sauts au début et ensuite trois rails. Avant, il y en avait plus de tracé comme ça, mais depuis que la Coupe du monde est entrée en vigueur, le standard, c'est le contraire. Je pense que je suis content. Ça va me donner plus d'énergie pour les sauts. Sauf que ça m'arrive de devenir étourdi, donc il faut voir ce que ça donnera sur les rails. Mais je pense que le tracé devrait m'aider.»

En plus des épreuves de slopestyle, Bellemare participera à la compétition de big air qui se déroule à l'îlot-fleuri, près du Vieux-Québec. Un événement qui donne chaque année de magnifiques images. Il ne faut toutefois pas s'attendre à un podium, puisqu'il ne s'agit pas de sa spécialité.