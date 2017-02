Le sport régional en bref

Philippe Daudelin a été sacré vice-champion canadien chez les 14 ans, en fin de semaine lors des Championnats canadiens des catégories d'âge en patinage de vitesse longue piste. Daudelin faisait partie d'une délégation de patineurs des Élans de Trois-Rivières. Les membres du club trifluvien sont revenus de l'Alberta avec sept médailles, deux de plus qu'à pareille date l'an dernier. En plus de Daudelin, Mya Joly, Audrey Beaumier et Simon Oleg Bourassa prenaient part à la compétition, eux qui avaient été choisis parmi les 33 patineurs de l'équipe du Québec. Au 300 m départ de groupe, Joly, Daudelin et Bourassa ont tous obtenu une médaille d'argent dans leur classe respective. Au 3000 m, Daudelin est monté sur la plus haute marche du podium, réussissant le meilleur chrono de toute la compétition et ce parmi toutes les catégories d'âge (4:43,825). À l'épreuve des relais et des poursuites, l'équipe de Mya Joly a mérité le bronze chez les 12 ans tandis que chez les garçons, Daudelin et Bourassa ont participé à l'effort collectif afin de décrocher l'argent, derrière la Saskatchewan. Daudelin a terminé sa fin de semaine de rêve avec la troisième position lors de la traditionnelle course du 5000 m. Les patineurs des Élans, encouragés par ces excellentes prestations, se préparent maintenant à attaquer la dernière compétition provinciale de la saison, à Lévis les 17 et 18 février, ainsi que les Jeux du Québec du 25 au 27 février à Alma.