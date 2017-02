En vitesse

Le curleur émérite et homme d'affaires MARTIN FERLAND est heureux d'annoncer que la nouvelle brosse de curling Spider de Performance vient finalement d'être approuvée par la Fédération mondiale de curling. Déjà, plusieurs équipes réputées de l'Ouest canadien ont commencé à l'utiliser au cours de championnats provinciaux, dont celles de GUNNLAUGSON, DUNSTONE et PETERS. De plus, l'équipe de JEAN-MICHEL MÉNARD l'utilisera lors du prochain Brier Tim Hortons qui aura lieu à St John's, Terre-Neuve. Tel père, tel fils! MARTIN FERLAND a travaillé fort pour concevoir et faire approuver la nouvelle brosse Spider de Performance. Rappelons que son père, ANDRÉ FERLAND, a été l'initiateur des premières brosses à tête rotative qui sont maintenant utilisées partout dans le monde.