À la maison dans le siège des visiteurs

Les deux équipes disputeront un match qui était à l'origine prévu pour le 2 décembre. Un bris de tuyauterie à l'aréna Constantine de Kingston avait empêché la tenue de la rencontre.

Incapables d'en venir à une entente quant à la date pour disputer la partie en Ontario, les deux formations ont finalement décidé de jouer celui-ci à Trois-Rivières.

«Nous allons affronter UOIT jeudi, donc aller deux fois en Ontario en trois jours, pour les études des joueurs, ça ne fonctionnait pas, surtout avec les séries qui approchent», explique Marc-Étienne Hubert, qui aurait tout de même préféré jouer ce match sur la route si le calendrier l'avait permis.

«Ça aurait été préférable pour le concentration des joueurs, qui ne sont pas habitués de jouer en après-midi.»

C'est ainsi que les Paladins seront l'équipe locale pour cette rencontre. Ils ont demandé d'inverser les zones offensives, ce qui facilitera les changements de leurs joueurs. À vrai dire, l'équipe avait même demandé de s'asseoir au banc habituel des Patriotes, requête que l'équipe trifluvienne a refusé.

Avec une récolte de 12 points cette saison, les Paladins pourraient bien ne pas terminer au bas du classement général pour la première fois depuis la saison 2009-2010. La formation composée de militaires est rarement prise au sérieux pas ses adversaires, mais semble être dans une excellente séquence.

«Ç'a toutes les allures d'un match piège. Quand on regarde leurs résultats en janvier, ils ont perdu plusieurs matchs par un but, contre McGill entre autres. Ils viennent de remporter un gros match contre Queen's. Ils ne viendront pas ici en touristes. C'est tout le temps dur contre eux et ils sont bien dirigés par Richard Lym. Il faudra avoir la bonne attitude», analyse l'entraîneur trifluvien.