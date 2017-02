Steve Brown fait ses valises

(Trois-Rivières) Après une fin d'été et un automne relativement tranquille, T.J. Stanton a effectué un premier mouvement majeur depuis son entrée en poste comme gérant.

«Ce n'est pas un hasard si on le libère maintenant. Nous souhaitons donner une chance à Steve de se faire valoir ailleurs», explique René Martin.

Il ne serait toutefois pas surprenant que Brown se trouve du boulot rapidement, certaines équipes étant plus intéressées à l'enrôler de cette manière plutôt que de devoir sacrifier un joueur.

«La vérité, c'est que les gens auraient été autant déçus qu'on perde Matthew, Daniel ou Javier. Nous ne pouvions pas garder nos quatre vétérans. On ne remerciera jamais assez Steve pour tout ce qu'il a apporté à l'équipe, mais nous avons besoin d'un changement sur le plan du leadership. En quatre ans, mis à part la fin de la saison 2015, notre récolte de victoires est décevante.»

Même si les signatures de Matthew Rusch, Daniel Mateo et Javier Herrera envoyaient un message assez clair quant aux intentions des Aigles de ne pas renouveler l'entente avec Brown, les partisans entretenaient l'espoir qu'il soit de retour dans l'uniforme rouge et blanc. Le directeur général René Martin en est bien conscient.

Son nom apparaît dans plusieurs sections du livre des records de la jeune concession, notamment pour les points marqués (232), les points produits (207), les coups sûrs (364), les circuits (50), les buts volés (68), les doubles (68) et les triples (9).

Le joueur au statut de vétéran, un puissant frappeur et un voltigeur de centre alerte, faisait pratiquement partie des meubles chez les Oiseaux.

À ce moment, Brown n'avait toujours pas reçu de coup de fil de Stanton et il appréhendait une transaction, surtout dans la mouvance d'ententes survenues avec d'autres piliers de l'équipe.

Alors que plusieurs amateurs s'attendaient à pouvoir l'encourager de nouveau au Stade Stéréo Plus, le vétéran Steve Brown, l'une des figures de proue des Aigles de Trois-Rivières depuis 2013, a été libéré par l'organisation.

De son côté, T.J. Stanton comprend le désarroi des amateurs, mais jure qu'il a pris cette décision afin de renforcer le potentiel du club. Il ne cache pas son intérêt à dénicher un lanceur de la trempe de Matthew Rusch afin d'épauler son as partant, qui ne rajeunit pas (33 ans).

«Mon objectif, c'est d'aligner le meilleur club de lanceurs partants dans toute la ligue, mentionne Stanton. En laissant aller un vétéran, ça me donne plus de flexibilité pour tenter de trouver ce fameux lanceur.»

Les équipes de la Can-Am ont droit à quatre vétérans et deux autres porte-couleurs au statut LS-5, c'est-à-dire des joueurs misant sur plus de cinq ans d'expérience, mais moins de six années jouées dans le baseball indépendant ou affilié.

S'ils ont trois joueurs LS-5, ils ne peuvent pas avoir plus de trois vétérans. Or, il semble que le receveur Kyle Lafrenz serait le prochain à s'entendre avec les Aigles. Celui-ci détiendra le statut LS-5 cet été.

«On vit avec les règlements de la Can-Am, poursuit Stanton. Steve était un bon leader, comme Rene Leveret l'était à Québec il y a quelques années. Pourtant, les Capitales ont quand même pris la décision de s'en départir et je pense que ç'a été bon pour eux de se renouveler. C'est comme ça que ça fonctionne dans le baseball indépendant.»