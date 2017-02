Prêts pour la consécration

Vincent Gauthier

(Trois-Rivières) CHRONIQUE // Depuis 15 ans, le duo Bill Belichick et Tom Brady bâtit sa légende à la tête des Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Avec six participations et quatre titres du Super Bowl à son actif, le tandem possédait déjà une place avantageuse dans l'histoire de la NFL. Dimanche, les quadruples vainqueurs du trophée Vince-Lombardi auront l'occasion auront l'occasion de devenir les plus grands champions de l'histoire du circuit Goodell, avec une victoire face aux Falcons d'Atlanta. À première vue, ils devraient y parvenir.