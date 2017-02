Aubry quitte Grand Rapids pour l'Allemagne

(Trois-Rivières) Au beau milieu de sa sixième saison avec la formation Grand Rapids dans la Ligue américaine, LOUIS-MARC AUBRY a pris la décision de poursuivre sa carrière sous d'autres cieux et de vivre l'expérience européenne dans un circuit élite pour la formation de Berlin, en Allemagne, à la suite de pourparlers entre son agent et la direction du club-école des Red Wings de Detroit.

Disons les vraies affaires! Aubry en avait marre de son temps d'utilisation dans le groupe de vétérans chez les Griffins ces derniers temps! Et son agent a pris les choses en main. Une belle occasion s'est présentée pour évoluer dans un circuit très compétitif, de vivre pleinement cette nouvelle aventure sur la planète hockey et de donner le meilleur de lui-même, là où plusieurs Québécois connaissent du succès et vivent une expérience enrichissante tant au niveau de l'athlète que de l'individu.

Les équipes mauriciennes ont tout balayé sur leur passage lors de la présentation du 41e Tournoi midget junior Optimiste de Shawinigan. Ainsi, les Draveurs de Trois-Rivières (junior AA), les Cataractes de Shawinigan (midget BB), les Olympiens de Shawinigan (midget A) ainsi que les Olympiens 2 de Shawinigan-Sud (midget B) ont soulevé le gros trophée dans leurs catégories respectives...

Au rayon des honneurs individuels, le gardien de but JÉRÉMY MASSICOTTE (Trois-Rivières), CHARLES-ANTOINE CHANDONNET et WILLIAM AUGER (Shawinigan) ainsi que DYLAN HUARD (Shawinigan-Sud) et le gardien de but JUSTIN ALIE (Bécancour) se sont le plus illustrés chez nos représentants mauriciens. Quarante-deux équipes ont foulé la surface de jeu de l'aréna Gilles-Bourassa où il y avait une ambiance festive.

CHARLES MOREAU (athlète paracycliste olympique) et PIERRE GIGUÈRE (député de Saint-Maurice) étaient les invités d'honneur...Le président DENIS MOREAU était aux commandes d'une équipe aguerrie qui comprenait CÉLINE B. LEFEBVRE, LOUISE MOREAU, STÉPHANE GIGNAC, MATHIEU TESSIER, MICHEL BOISVERT, DENISE COSSETTE, ROBERT DESROSIERS, YVON LEFEBVRE, DANIEL LANGLOIS, JACQUES LEVASSEUR, GILLES BOURASSA, LOUISE FRIGON, ANDRÉ BOURASSA, GILLES LAPERRIÈRE, MARC GAUTHIER, GILLES BARIL et JEAN-PIERRE LESSARD.

Un doublé pour le dragon Frédéric Lemay-Bégin

Deux fois plutôt qu'une, l'attaquant de puissance FRÉDÉRIC LEMAY-BÉGIN des Dragons du Collège Laflèche a été envoyé sous les projecteurs au hockey collégial québécois. D'abord, le patineur trifluvien a été sélectionné comme joueur de la semaine en raison de son brio offensif contre les Cougars du Collège Champlain-Lennoxville où il a fait scintiller la petite lumière rouge à cinq reprises, dont le but de la victoire en prolongation...

Installé au premier rang des compteurs avec un dossier de 22 buts et 20 mentions d'aide à ce jour, l'athlète de 19 ans a été désigné l'étoile offensive du mois.

Toujours chez les Dragons du mentor KEVEN DESROCHERS, mentionnons la belle prestation du défenseur GABRIEL ROBERGE qui a été élu la deuxième étoile de la semaine au circuit collégial. Roberge, en passant, occupe le premier rang des buteurs (14) chez les défenseurs.

Comme une bande de chums à la patinoire du coin!

Je n'ai rien à cirer du match des étoiles à trois contre trois dans la LNH. On dirait une bande de chums qui s'amusent à la patinoire du coin! La présentation des Légendes a le plus retenu mon attention lors des célébrations du 100e anniversaire du grand circuit. Et je me suis souvenu des grandes sorties de quelques favoris, dont le grand MARIO LEMIEUX, le joueur le plus spectaculaire, à mes yeux!

***

DENYS PAILLÉ (Ki-8-Eb) a calé un as au club de golf Woodmont Cypress en Floride. Il s'agissait de son sixième trou d'un coup en carrière. Ses partenaires de jeu étaient MICHEL TREMBLAY, NELSON PANNETON et JEAN-LUC ROUETTE du club trifluvien.

***

Le saviez-vous? MIKE BOSSY (aujourd'hui analyste de hockey à TVA Sports) a été un franc-tireur de 50 buts et plus en neuf saisons consécutives (1977-1986) dans le chandail 22 avec les Islanders de New York!

***

MARC-OLIVIER MIMAR (137 points en 126 matchs), GUILLAUME ASSELIN (125 points en 80 matchs), TOMMY GIROUX (114 en 88 matchs) et PIERRE-OLIVIER MORIN (109 en 81 matchs) des Patriotes de l'UQTR font partie du contingent des compteurs de 100 points et plus en carrière au sein de la Conférence universitaire de l'Ontario.

***

La première épreuve sur glace naturelle du circuit Marathon Skating International (MSI) qui se tenait à Portland (Ontario) aura permis à FERNAND CARON d'améliorer sa performance de 2016 au 25 km en franchissant le fil d'arrivée avec un chrono de 1:08 comparativement à l:11 la saison dernière, ce qui lui a valu une médaille d'argent. Il a été devancé par WILLIAM LANGENBERG d'Edmonton. Le roadrunner trifluvien s'élancera samedi (aujourd'hui) au First Empire State Winter Games Ice Marathon à Lake Placid (New York).

***

Une centaine d'invités participeront aujourd'hui (samedi) à la salle de quilles De Francheville à la collecte de fonds afin de soutenir SIMON DIONNE pour le grand défi de l'ascension du volcan en Chimborazo en Équateur.

***

Éditeur à la retraite du Groupe Capitales Médias, JACQUES PRONOVOST, sa conjointe CHRISTIANE PÉPIN ainsi qu'ANDRÉ GARCEAU, anciennement du Nouvelliste, et le conseiller municipal trifluvien RENÉ GOYETTE ont renoué sur les links floridiens. En passant, demandez donc à l'ami Goyette de vous raconter ce qu'on ressent lorsqu'on s'adresse à la petite balle blanche alors qu'on a dans sa mire un alligator.